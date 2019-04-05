С 1-го мая при въезде в ПМР на автомобиле придётся покупать местный обязательный полис ОСАГО (VIDEO)

Нововведение может стать весьма скандальным. Вот уже два года в Приднестровье работает система обязательного страхования автомобилей, но сейчас власти республики решили пойти дальше и применить такой подход и для иностранцев - по аналогу так называемой "зелёной карты".

Это означает, что при въезде в ПМР придётся приобретать дополнительный страховой полис, который будет стоит несколько сотен леев (для жителей ПМР его стоимость в данный момент составляет 315 рублей - следует заметить, что это в любом случае значительно дешевле, чем аналогичная услуга в РМ).

Это касается не только гипотетических немцев, французов или итальянцев, которым вздумается въехать в ПМР, но и нас с вами - граждан Республики Молдова, которых в Молдове считают иностранцами. Информацию опубликовали сразу несколько важных источников Левобережья.

Таким образом ПМР ответила на прошлогодние уступки со стороны Республики Молдова, которая согласилась принять необходимые меры для того, чтобы приднестровские водители имели возможность на нейтральных "промежуточных" номерах выезжать в Европейский Союз. "Вы нам послабления, мы вам - ужесточения". Вот такая вот "политика сближения".