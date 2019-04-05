Тэнасе: Дату местных выборов можно назначить в обход недействующего парламента

Бывший председатель Конституционного суда (КМС) Александру Тэнасе считает, что местные выборы, которые должны состояться в этом году, можно назначить в обход недействующего парламента, если он не сможет назвать дату их проведения. Об этом он заявил в шоу «Четвертая власть» на канале N4.

«Депутаты могут обратиться в Конституционный суд, и у Суда есть практика по таким вопросам: во власти не может быть вакуума. Политический кризис не может повлиять на некоторые процессы, которые должны идти объективно. Если фигура, способная принять решение, исчезает, она автоматически заменяется другой фигурой в административной иерархии, существующей в государстве», — сказал экс-председатель КС.

Тэнасе считает, что полномочия парламента в этом случае может взять на себя, к примеру, президент Игорь Додон.

«Предполагаю, что политики думают над этой возможностью. Они веротяно обратятся в КС, который разрешит данную ситуацию», — отметил Тэнасе.

Согласно законодательству Молдовы, дату проведения всеобщих местных выборов в стране определяет парламент.