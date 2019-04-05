Жасмин поведала, из-за чего её брак с Шором мог бы развалиться

Певица рассказала, что не всегда всё было гладко. Любые отношения имеют не только моменты счастья, но также и точки кризиса. Не стал исключением и брак Жасмин с Шором - по словам певицы, в их совместной жизни были моменты, когда она хотела уйти.

А причиной была ревность - оказывается, Шор очень ревнив, а то, что они часто проводят время порознь из-за своих дел, лишь усугубляет положение. В интервью порталу bimru.ru она рассказала о тех непростых моментах, которые время от времени возникали в отношениях:

- Безусловно, иногда муж допытывается, кто позвонил, чей голос в трубке… В самом начале такое казалось невыносимым, уже думала расставаться — трудно жить в вечном стрессе. Недоверие убивает, никакая любовь не спасет. Но когда расписались, он изменился. Хотя без здоровой ревности тоже нельзя. Надо обоим оставаться в тонусе, добавлять перчика, страсти. Случается, мне не нравится, как его кто-то приобнял. Тогда муж успокаивает, - призналась Жасмин.

Тем не менее, по словам певицы, она всегда мечтала именно о таком муже, как Шор - он, якобы, ставит интересы семьи на первое место и является очень ответственным и заботливым мужем и отцом, считает Жасмин.