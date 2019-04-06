Михай Попшой: Наше открытие для переговоров с ПСРМ остается в силе

Депутат от Партии Действие и Солидарность Михай Попшой говорит, что открытие блока „ACUM” для переговоров с Партией социалистов остается в силе. Парламентарий говорит, что хочет узнать, действительно ли у социалистов есть законы, о которых они ранее объявили, и насколько они совместимы с тем, что сейчас хочет блок „ACUM”, передает IPN.

„Скорее всего, мы сделаем отдельное приглашение, приглашение такого рода, что им будет сложно искать предлог. Мы увидим, что произойдет в ближайшие несколько дней, но, скорее всего, мы сделаем этот шаг, чтобы никто не упрекнул нас в том, что мы не пытались делать честные, прозрачные шаги и делать это столько времени, сколько это возможно”, - сказал Михай Попшой в рамках телепередачи „În profunzime” телеканала PRO TV.

Депутат от Партии Платформа Достоинство и Правда Игорь Мунтяну говорит, что может существовать пакет „деолигархизация плюс”, в который социалисты внесут свой вклад. „Но самое главное - иметь мужество и проявить риск, потому что есть определенные риски. Они должны выйти из зоны комфорта. Ранее партии разделили свои функции как свои собственные шляпы, мы хотим пойти несколько иначе”, - говорит парламентарий.

По его словам, „блок „ACUM” не хочет создавать совместное правительство с социалистами, а разлагать политическую систему, продвигать идею правительства технократического меньшинства, в котором люди избираются не по принадлежности к лидеру партии, а по критерию профессионализма”. Блок подготовил список таких специалистов и обнародует его в нужное время”.