Игорь Волницки: В случае соглашения ПСРМ-„ACUM”, оно должно заключаться с учетом мнения внешних партнеров

Если между Партией социалистов и блоком „ACUM” будет достигнуто соглашение о потенциальном парламентском большинстве, в данной ситуации необходимо учитывать мнение иностранных партнеров. Данное мнение высказал политолог и журналист Игорь Волницки. По его мнению, в настоящее время Республика Молдова находится в довольно сложной ситуации. Все социальные проекты, реализованные в последнее время, оказали некоторое давление на бюджет страны и без внешней поддержки Молдова не сможет преодолеть ситуацию, передает IPN.

„Поэтому, какой бы ни была коалиция - одна из ПСРМ и „ACUM” или ДПМ с ПСРМ, она должна учитывать мнение иностранных партнеров”, - заявил политолог в ходе телепередачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ в Молдове.

По его мнению, зарубежные партнеры хотят стабильности в Республике Молдова. „Здесь находится граница НАТО, и граница Европейского Союза, и они представляют интересы как Соединенных Штатов Америки, так и Европейского Союза, и Российской Федерации. Прежде всего, им нужна стабильность, но не любой ценой”, - говорит политолог.

В то же время Игорь Волницки говорит, что правящая партия рассматривает возможность досрочных выборов, учитывая темпы, с которыми она продолжает реализовывать некоторые социальные программы, такие как, например, повышение пенсий, „Хорошие дороги 2”, „Первый дом 4”. „Я имею в виду, что правящая партия допускает, что досрочные выборы могут состояться”, - отметил политолог.

Юрист ПСРМ Фадей Нагачевски считает, что Европейский Союз согласится на союз Партии социалистов и блока „ACUM”. „Почему? Ни те, ни другие не участвует в схемах, ни у кого нет великих „грехов”. Если формирования достигнут консенсуса и начнут генерировать экономическую стабильность, это приведет к социальной стабильности плюс нейтралитет, о котором говорят социалисты - это гарантия для ЕС, что на территории страны не будет российской армии, а для Российская Федерация - что не будет армии НАТО”, - говорит юрист.