НБМ облегчает доступ экономических агентов к банковскому финансированию

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) утвердил новое Положение о крупных рисках в пятницу, 5 апреля, а также поправки к Положению о банковских операциях с аффилированными лицами. Решения были приняты для облегчения доступа реального сектора к финансированию со стороны лицензированных банков, говорится в пресс-релизе учреждения, цитируемого IPN.

Таким образом, Положение о крупных рисках предоставляет собой новый способ расчета объема крупных рисков. Это означает, что банки смогут выделять больше средств для финансирования проектов экономическим агентам посредством банковских кредитов, одновременно соблюдая регулируемые лимиты. В то же время новое Положение будет стимулировать банки к созданию новых и привлекательных банковских продуктов для реальной экономики.

Также отмечается, что изменения в Регламенте операций с Банком со своими аффилированными лицами переносят тот же способ расчета объема рисков, что и для крупных рисков. В то же время были улучшены характеристики идентификации аффилированных лиц Национальным банком в надзорной деятельности во избежание несправедливой их квалификации. .

Поправки стали возможными благодаря тому, что банковский сектор стал стабильным и устойчивым. В процессе утверждения оба Положения были согласованы с банковским сектором и партнерами по развитию.