Мужчины, не бойтесь, смело указывайте возраст и сексуальную ориентацию!

В соответствии с законом о персональных данных (№133/2011) таковой являются любая информация, связанная с идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом.

К особой категории персональных данных относятся данные, раскрывающие расовое или этническое происхождение лица, политические убеждения, религиозные или философские воззрения, социальную принадлежность, данные, касающиеся состояния здоровья или половой жизни, а также данные, касающиеся уголовного наказания, принудительных процессуальных мер или санкций за правонарушения.

Исходя из определений (законных!), к персональным данным можно, например, отнести номер вашего телефона, стационарного и/или мобильного. ФИО тоже являются персональными данными. А если вместе с ФИО привести и дату, месяц и год рождения, то это будет страшная ситуация.

Нарушением закона является и распространение открытой информации о том, кто какой партии является членом. Обнародовать все списки партий до, перед и после выборов, с указанием принадлежности к той или иной партии, - тоже нарушение закона.

Как видно, куда ни сунься – везде сплошь нарушение закона о персональных данных.

Однако есть еще одна категория лиц, начальников высшего сословия, которые, видимо, знатоки закона о персональных данных и не афишируют даже даты своего рождения. Хотя вся остальная биографическая информация выставлена напоказ.

Когда о своем возрасте не желает сообщать начальница, ее еще как-то можно понять и простить. Девушка, девушка, девушка… и вот умерла бабушка.

Но когда свой возраст скрывают мужчины - это непонятно.

Специально прошелся по всем порталам девяти министерств. И вот какие данные.

Не желает сообщить дату своего рождения министр иностранных дел Тудор Ульяновски.

Ничего о себе не сообщают госсекретари минюста в полном составе - Анатол Мунтяну, Николай Ешану и Едуард Сербенко.

Госсекретарь МВД Александр Ларионов открывает данные о себе только по подписке. Хотя министр и коллеги госсекретари МВД о себе сообщают полные данные.

Не раскрывают автобиографии два госсекретаря минэкономики - Виталие Юрку и Анатол Усатый.

А ведь все они занимают публичные должности. И о них должно быть все известно. Кроме телефонов любовниц, конечно.

Мужики, проснитесь! В мире давно не стесняются говорить о себе все, вплоть до половой ориентации. Спешите, а то состаритесь и будете невостребованы!

Думитру БАРБАЛАТ