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Календарь: 6-7 апреля произошел кишиневский погром
06.04.2019

Еврейский погром, который произошел 6-7 апреля 1903 года в Кишиневе, стал  символом антисемитизма в Российской империи и самой мрачной страницей в истории города.
Ежедневная кишинёвская газета «Бессарабец», возглавляемая известным черносотенцем и антисемитом Крушеваном, еще за несколько месяцев до апрельских событий стала распространять слухи о ритуальном убийстве ребенка, совершенном евреями.

За неделю до Пасхи в городе появились листовки, повторявшие напечатанную ранее в «Бессарабце» антисемитскую клевету и призывавшие христиан к действиям против евреев во имя царя.

В первый день погрома – 6 апреля начался разгром еврейских домов и лавок и происходили отдельные стычки. Во второй день произошел резкий рост насилия, которое при полном бездействии полиции закончилось настоящим побоищем.

Документы, описывающие погром, приводят данные о 49 погибших и более чем 800 раненых, преимущественно евреев.

В Кишиневе было разрушено или сильно пострадало более 1500 домов — это треть домов в городе.  Еврейское население  осталось без жилья.

Значительную роль в организации погрома сыграл министр внутренних дел Российской империи фон Плеве. Губернатор Бессарабии фон Раабен, который начал действовать только к вечеру на второй день погрома,  вскоре был уволен со своего поста.

Кишинёвский погром получил большой общественный резонанс в России и в мире. Был организован Комитет по оказанию помощи пострадавшим от погрома, в который поступило около одного миллиона рублей из городов России. Осудили погром и действия властей  Ф.И. Шаляпин, В.Г.Короленко, Л.Н. Толстой, епископ Волынский и Житомирский Антоний (Храповицкий) и настоятель кронштадтского Андреевского собора протоиерей Иоанн Кронштадский и многие другие известные деятели страны.

Кишиневский погром 1903 года стал самым известным за всю историю России несмотря на то, что многие погромы времен революции и гражданской войны опередили его по масштабам кровопролития. 


 
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