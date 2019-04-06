Президент Додон о двух сценариях, которые в его распоряжении

В интервью для портала ТРИБУНА, президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на следующий вопрос: Каковы дальнейшие действия президента? Проведете консультации по назначению премьер-министра…

«Я по закону обязан участвовать в этих консультациях. И в связи с этим у президента два сценария. Неофициально, очевидно, что я буду консультироваться с социалистами, и они будут консультироваться со мной. Это общеизвестно. Все понимают, что мы с ПСРМ на постоянной связи, и что это пропрезидентская партия», – заявил Игорь Додон.

В связи с официальной позицией президентуры, глава государства отметил, что «президент обязан начать переговоры по назначению премьер-министра, разумеется, после избрания руководства парламента».

«Если будет создана коалиция, я предложу кандидатуру премьер-министра, выдвинутую этими партиями. В случае сценария №3, если ДПМ создаст большинство из перебежчиков, я не одобрю выдвинутую ими кандидатуру. Я, скорее всего, предложу кандидатуру от самой большой парламентской фракции. Поддержит ее парламент, или нет, посмотрим. В этом случае у нас есть 2-3 попытки, а потом, в случае провала, досрочные выборы. Если большинство не будет создано до середины июня, мы обращаемся в КС, чтобы констатировать условия, необходимые для роспуска парламента», – отметил президент.

Кристина Гурез