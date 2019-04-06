За въезд в Приднестровье с 1 мая на машине с молдавскими номерами надо будет платить 325 леев?

Именно с этой даты начнут действовать новые правила ОСАГО для иностранцев.

С 1 мая автомобили на иностранных номерах (вы не забыли, что это и номера Молдовы?), проезжающие через Приднестровье, в обязательном порядке должны иметь страховку. Раньше такая ответственность на иностранцев не распространялась. Гости Приднестровья будут приобретать ОСАГО на некоторых таможенных пунктах. Если же у иностранца есть «Зеленая карта» – приднестровский полис покупать не нужно, сообщает Первый Приднестровский.

Кстати, в 2019 году по Закону ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вырос базовый тариф на полис. ОСАГО для физического лица обойдется в 315,80 местных рублей – это 325.58 молдавского лея по курсу на 5 апреля 2019 года.

В этой новости пока не очень понятны следующие моменты. Будут ли касаться нововведения только тех, кто проезжает транзитом в Приднестровье, а не заезжает, например, на футбол. Второй момент: будут ли установлены какие-то краткосрочные расценки (типа – винетки) не за 300 леев, а дешевле – в зависимости от срока пребывания авто на территории региона.

В общем, все это напоминает недавний сбор со всех автомобилей, которые въезжали в Приднестровье. Правда, это было на порядок меньше – кажется, около 10 леев. С другой стороны, инфляция.

Между прочим, о том, чтобы сделать въезд в Приднестровье платным, говорилось еще в 2015-м году. Тогда предлагали брать с каждого авто по 5 долларов. Теперь вот могут начать брать почти по 20 баксов-то…