Привыкайте, теперь в Молдове женщина должна бороться за мужчину...

Любить и принимать их стоит хотя бы за это, а внешний вид и поведение - это сущие мелочи. Несколько дней назад на страницах «Комсомольской правды» в Молдове был опубликован материал о наших молдавских мужчинах, которые в большей своей степени выглядят весьма плохо. Статья вызвала множество откликов, мнения наших читателей разделились.

Некоторые считают, как говорится, что спрос рождает предложение и, чтобы рядом с женщинами был красивый мужчина - нужно женщинам соответствовать. Другие, что теперь мужчины с традиционной ориентацией в цене и любить его стоит хотя бы за это, а не придираться к внешнему виду. Третьи — утверждают, что наши мужчины самые лучшие.

Публикуем самые яркие комментарии наших читателей:

Печалька:

«Не нравятся молдавские мужчины, поезжайте и ищите где-то в другом месте. Только вот проблема - половина европейских мужчин нетрадиционной ориентации. Поэтому белый мужчина традиционной ориентации - это уже редкий и ценный экземпляр. И как он там одевается и ведет себя уже сущие мелочи. Не всем повезет даже самого потрепанного и задрипанного найти. Привыкайте, теперь женщина должна бороться за мужика, а не наоборот, А мужику и самому хорошо живется - он личность самодостаточная от природы»

Алла:

«Как по мне именно наши мужчины самые достойные, работяги и защитники...У всех свой вкус...А мужчина с нами ведут себя так, как мы заслуживаем, ни больше, ни меньше. Тон во всём задает женщина, если женщина добра и ухожена, то и мужчина старается соответствовать - это закономерно. Наши мужчины самые лучшие, самые достойные в мире. Точка!

Ольга:

«Наших мужчин воспитываем мы, женщины. Поэтому за результат и спрос с нас, с женщин. Если каждая мать будет воспитывать достойного мужчину, вокруг нас все они станут достойными. Даже муж — молодожен, как правило, во всем прислушивается к мнению любимой девушки. Откуда тогда эти ужасные мужчины берутся? У меня, например, таких в доме нет. Я, как мать двоих парней считаю, что приличных мужчин в своей семье уже воспитала, один из них уже женится. Так что классных мужчин у нас тоже полно! Давайте их растить!

Читатель:

«Да, перевелись у нас мужчины. Нет на улице хорошего и яркого типажа. Посмотрите что мы творим: хамим и ругаемся. Показываем свою невоспитанность и бескультурье(особенно на дорогах и в общественном транспорте). Не умеем а может быть не желаем красиво и гармонично одеваться. Складывается, такое ощущение что спортивный костюм, обязательно, с капюшоном и кроссовками вытеснили все красивые джинсы, туфли и брюки(только не надо говорить, что это удобно, все мы помним, что удобно из поговорок). Вспомните, когда мы последний раз дарили женщинам цветы и сладости кроме праздников?Когда одергивали на улицах хулиганов и делали замечание человеку который мусорит или водителю неправильно припарковавшемуся»

Бывший молдаванин:

«Как говорит моя новозеландская подруга жизни, которая имела несчастье погостить в вашей «прекрасной стране» молдавские мужики воняют. И это правда! Неужели так трудно хотя бы раз в день сходить в душ? И не одевать несвежее белье, рубашку, футболку? Эдак вы по нраву будете только вашим Илянам Косынзянам, которые и сами по себе порой неприятно пахнут».

Мнение:

«Мужчина - продукт воспитания женщины, сначала мать, потом жена. Если он любит, а она знает себе цену - все будет в порядке, а если ни того, ни другого нет... сапог сапогу пара».

Справедливость:

Женщины вечно чем-то недовольны и в итоги получаются ворчащие старухи (исключения редки). Мужчины в старости почему-то не так сильно ворчат и не сплетничают. Красивые и успешные мужчины есть - у них кроме жены, детей, есть постоянная любовница и переменные. Так что женщине предстоит выбор - стать обманутой женой или любовницей или выбрать мужчину попроще.

Аноним:

«Спрос рождает предложение. И до тех пор, пока на такого мужичка женщины вешаются и еще борются за него, зачем ему напрягаться?А вы, женщины, себя в порядок приведите, в тренажерный зал походите, книжки что ли почитайте, глядишь, вокруг вас появятся и другие мужчины...»

ЛИДИЯ ТКАЧ