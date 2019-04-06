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Экономика
Клубничка для избранных: Как жителю Кишинева побывать в Испании за 70 леев
06.04.2019

Пока молдавские фермеры собираются только через две недели продавать пахучую ягоду, рынки страны уже наводнены продукцией из Европы, которая стоит дешевле.

Первая молдавская клубника появится на рынках страны через две недели: потребителям будет предложена продукция из специализированных на выращивании ягод теплиц и парников, общая площадь которых, согласно оценке членов ассоциации, не превышает нескольких десятков гектаров.

Производство тепличной земляники в Молдове сосредоточено в малых (до 1 га) специализированных хозяйствах, выращивающих продукцию определенных сортов – раннего срока созревания, цвета той или иной интенсивности, размеров/формы ягод и т.п. По прогнозу главы ассоциации «Ягоды Молдовы» Анеты Ганенко, цена предложения молдавской клубники из теплиц на старте продаж будет не ниже 100 леев за килограмм.

Но, как всегда, есть одна проблема. Корреспондент «КП» побывал на Центральном рынке Кишинева, где обнаружил огромное количество клубники из Испании и Греции по цене в 70-80 леев за кг. Мы прикупили 300 г (на фото) и выяснили, что вопреки слухам, зарубежная клубника… вкусная. И пахнет ягодой, а не химией.

Через две недели цена на нее еще сильнее упадет, и тут, вся в красном, на рынке появится молдавская клубника – за 100 леев. А теперь, внимание, вопрос: выдержит ли наша продукция в этом случае конкуренцию? Есть сомнения.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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