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11 и 12 апреля в Кишиневе пройдет молдо-американский бизнес-форум
06.04.2019

По меньшей мере 15 компаний из США примут участие в молдо-американском бизнес-форуме, который пройдет в Кишиневе 11 и 12 апреля. Об этом сообщил посол США в Молдове Дерек Хоган. Этот вопрос он обсудил с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

Согласно повестке форума, в первый день правительство расскажет американским бизнесменам об инвестиционных возможностях в нашей стране. В частности, власти заинтересованы в инвестициях в области IT, туризма и инфраструктуры.

А во второй день американские бизнесмены встретятся с молдавскими предпринимателями.

По словам министра экономики Кирилла Габурича, этот форум станет хорошей возможностью для деловых людей Молдовы и США, которые смогут узнать о налоговых и инвестиционных льготах в нашей стране.


 
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