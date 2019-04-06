Пять новых фонтанов установят в столичном парке Дендрарий. Первый начнет работать уже этим летом. Его оборудуют на озере, остальные четыре в недавно обустроенном саду "Вечность."

"Специфика этого фонтана, который является и самым большим, заключается в том, что здесь установят и статую пастуха. И издалека будет казаться, что он плывет по воде", - сказал директор парка "Дендрарий" Ион Озун.

Установка фонтана на озере обойдется в 280 тысяч леев. Деньги выделило руководство парка.

"Мы делаем природный фонтан, используя наше озеро. Нашим посетителям понравится, хотим удивить их. Они с удовольствием будут отдыхать здесь", - добавил Ион Озун.

Граждане инициативу поддерживают.

Общая стоимость всего проекта превышает пять миллионов леев. Основную часть средств выделили из муниципального бюджета. В планах у администрации парка - обустройство трех новых входов в Дендрарий.