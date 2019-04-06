Бывает и на улице молдавских гастарбайтеров праздник: Их бесплатно отправляют в путешествия по всему миру!

За новые возможности они заплатили своим здоровьем и молодостью. Любимая фраза наших гастарбайтеров: «Только мы знаем, через что мы прошли». Им давно следовало поставить памятник, ведь именно гастарбайтеры спасли Молдову. Они не только не дали умереть с голоду своим семьям, но и годами обеспечивали бюджет Молдовы, покупательскую способность граждан, открывали мелкий бизнес и, соответственно, создавали рабочие места.

Заработали не только денег, но и целый букет болячек. Приезжали домой лечиться, обеспечивая работой клиники, стоматологов и других врачей. Делали ремонт дома, делая выручку строительным компаниям, и снова уезжали, чтобы зарабатывать дальше.

Со временем, к счастью, их труд в разных странах оценили по достоинству. Молдаван, как известно, ценят как рабочую силу везде. Многим удалось наладить такие теплые отношения со своими работодателями, что спустя долгие, мучительные годы тяжелого труда, их жизнь наладилась и стала намного легче.

Анне из Кишинева 43 года. В Москву уехала 10 лет назад. Работала няней в одной семье, потом перешла в другую. В ней двое детей, а один - очень сложный ребенок, как сейчас принято называть таких детей – гиперактивный. Сейчас ему 10 лет. В какое-то время стало настолько сложно, что у Анны чуть не случился психологический срыв. Когда мальчик подрос и ее постоянное нахождение с ним уже не стало необходимым, решили сделать так: ее вызывают только на время поездок. Правда, поездки регулярные, каждые два месяца – новая страна. А на все лето – на Бали или на Кипр. Анна уже объездила пол Европы, а также побывала в Сингапуре. Московская семья покрывает полностью все расходы и очень хорошо оплачивает ее труд няни. Получается, работает Анна в среднем две недели за два месяца, каждый раз в новой стране. Остальное время отдыхает дома, в Молдове.

Сергей и Алла из Кишинева тоже годами работали за границей, пока, наконец, не нашли хорошее место работы в Германии, в ресторане. Она – на кухне, он – по хозяйству, вроде нашего завхоза. Полгода там, полгода – дома. Дома открыли продовольственный магазин и даже решили больше не ездить, но потом передумали, снова стали ездить.

Еще одна пара, им уже за 60, тоже немало трудилась на российских стройках. Тем временем, дети уехали на ПМЖ в США. Много лет не виделись. У детей родились свои дети. Теперь родители ездят к ним по очереди: полгода там папа, полгода – мама. Нянчат детей, пока родители на работе. Эта работа им, конечно, нравится больше стройки. Наконец-то, можно быть с детьми, внуками и при деньгах.

ЛИДИЯ ТКАЧ