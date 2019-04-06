В Парке Дендрарий появятся обновления. Что ждет кишиневцев?

Парк Дендрарий в кишиневском секторе Буюканы ждут обновления. В парке планируется установка пяти фонтанов. Четыре будут в недавно обустроенном саду «Вечность», еще один появится на озере.

- Специфика этого фонтана, который является и самым большим, заключается в том, что здесь установят и статую пастуха. И издалека будет казаться, что он плывет по воде, - цитирует телеканал Publika руководителя парка Иона Озуна.

Всего на проведение работ по установке фонтана на озере планируются расходы в размере 280 тыс. леев. Средства изыщет администрация Дендрария из собственного бюджета.

- Мы делаем природный фонтан, используя наше озеро. Нашим посетителям понравится, хотим удивить их. Они с удовольствием будут отдыхать здесь, - добавил директор Дендрария Ион Озун.

Общая стоимость работ достигает пяти млн леев. Большая часть средств выделена примэрией столицы. Также планируется оборудование трех новых входов.

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