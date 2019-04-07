Официальный ответ МВД Приднестровья: надо ли платить с 1 мая 325 леев за въезд в регион на авто с молдавскими номерами

Напомним, что с 1 мая автомобили с иностранными номерами, проезжающие через Приднестровье, в обязательном порядке должны иметь приднестровскую страховку. Раньше такая ответственность на иностранцев не распространялась. Гости Приднестровья должны будут приобретать ОСАГО на некоторых таможенных пунктах.

Если же у иностранца есть «Зеленая карта» – приднестровский полис покупать не нужно. Кстати, в 2019 году по Закону ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вырос базовый тариф на полис. ОСАГО для физического лица обойдется в 315,80 местных рублей – это 325.58 молдавского лея по курсу на 5 апреля 2019 года.

Сразу возник вопрос — а коснется ли это нововведение автомобилей с молдавскими номерами или же они тоже будут приравнены к иностранным, а, значит, гражданам Молдовы, желающим на своих машинах попасть в Приднестровье, должны будут раскошелиться?

- Это касается только автомобилей с иностранными номерами, - успокоил нас министр внутренних дел Приднестровья Руслан МОВА. - У Приднестровья с Молдовой взаимное признание страховок, поэтому автомобилей с молдавскими номерами это не касается.

ДОСЛОВНО

"Участие владельца транспортного средства в дорожном движении, а равно управление транспортным средством без исполнения обязанности обязательного страхования в соответствии с настоящим Законом либо в рамках международной системы страхования "Зеленая карта" с территорией покрытия, охватывающей территорию Приднестровской Молдавской Республики, или международных договоров о взаимном признании на своих территориях страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных с Приднестровской Молдавской Республикой с иностранными государствами, является основанием для привлечения данного субъекта к административной ответственности".

Леонид РЯБКОВ