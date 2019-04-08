Владимир Воронин: Бобока выкинули в окно его же друзья

Бывший президент поделился любопытной информацией. Тема произошедшей десять лет назад (и вполне удачной) попытки переворота сегодня занимает важное место в молдавском информационном пространстве, и свою лепту в обсуждения внёс и бывший президент страны Владимир Воронин.

В интервью телеканалу ProTV он пролил свет на обстоятельства гибели 23-летнего Валерия Бобока, который, по версии тогдашней оппозиции, стал жертвой репрессий со стороны полиции. По этому делу был осуждён бывший полицейский Ион Пержу, однако он бежал из страны. Воронин заявил, что на самом деле Бобока убили его же собственные друзья - видимо, из намерения сделать из него сакральную жертву, либо в силу каких-то меркантильных или, может, даже бытовых причин.

- А в случае Валерия Бобока, кто на кого напал? – Он всю ночь пил в здании Парламента. Потом они поругались, начали драться и его выбросили в окно. Они схватили его за руки и ноги и выбросили в окно с четвертого этажа, - пояснил Воронин.