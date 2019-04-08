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Общество
У медведей в зоопарке появится новый супервольер
08.04.2019

Маша и Ворчун наконец-то покинут опостылевшие "квадраты". Вот уже двадцать лет кишинёвские медведи из зоопарка по имени Маша и Ворчун вынуждены ютиться в небольшой "однокомнатной" площадью в 30 "квадратов" - совершенно не соответствующей массивным размерам животных.

Всё изменится в этом году - обещанные примэрией шесть миллионов леев на обустройство зоопарка включают в себя и смету на создание нового вольера, площадью в 60 ар (ар - это площадь квадрата со стороной в 10 метров). На территории вольера будет даже пруд с рыбой, а также посажены деревья. Он будет ограждён забором высотой в шесть метров.

- Звери смогут прогуливаться, а не просто сидеть взаперти, - уверен Алексей Ханцацук, директор зоопарка.

Работы будут начаты летом, и к концу года Маша и Ворчун смогут отпраздновать новоселье, сообщает телеканал Publika.


 
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