Календарь: 7 апреля родился известный композитор и певец Ион Алдя-Теодорович

Известный молдавский певец и композитор Ион Христофорович Алдя-Теодорович появился на свет 7 апреля 1954 года в городе Леове в Молдавии. Он был младшим братом также очень известного композитора-песенника Петру Теодоровича.

Ион Алдя-Теодорович закончил Кишинёвскую государственную консерваторию имени Г. Музическу в 1981 году. Там он учился в классе композитора П. Б. Ривилиса.

За свою творческую карьеру Ион Алдя-Теодорович работал как с братом, так и с такими известными исполнителями как Анастасия Лазарюк, София Ротару, Нина Круликовская, Ион Суручану, Зинаида Жуля и другие.

Наиболее плодотворное творческое сотрудничество у него получилось с собственной женой Дойной Алдя-Теодорович, на которой он женился в 1981 году. Вскоре после свадьбы супруги начали выступать на сцене дуэтом, быстро приобретшим огромную популярность в Молдове и в Румынии. Успеху содействовали не только талантливая музыка Иона, но и высокое исполнительское мастерство и задушевность Дойны.

Ион Алдя-Теодорович сочинил более 300 песен и произведений разного жанра, написал музыку к ряду фильмов.

Ион и Дойна Алдя-Теодорович погибли в автомобильной катастрофе 30 октября 1992 года, недалеко от Бухареста в Румынии. Обстоятельства этой катастрофы (машина врезалась в дерево, при этом Алдя-Теодоровичи погибли, хотя находились на заднем сидении, в то время как сидевшие на передних сидениях водитель и сопровождающее лицо выжили) привели к появлению слухов о намеренном убийстве артистов. В качестве возможной причины убийства называлась поддержка четой Алдя-Теодорович объединения Республики Молдова с Румынией.

Многими в Молдове эта супружеская пара воспринималась как символ национального возрождения в конце 80-х – начале 90-х годов. Вопреки слухам официальное расследование не выявило состава преступления в дорожно-транспортном происшествии.

2012 год (20-летие трагедии) по решению Парламента был объявлен годом Иона и Дойны Алдя-Теодорович. Сын артистов Кристи Алдя-Теодорович, сам став известным певцом, организовал ежегодный международный фестиваль „Două inimi gemene” ("Два сердца-близнеца"), посвященный памяти двух великих исполнителей.

В их честь были выпущены памятные марки и монеты, названы улицы в разных городах и один из лицеев Кишинева. В Кишиневе им был поставлен памятник.