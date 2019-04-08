Дан Перчун: В Парламенте моя деятельность будет разносторонней

В интервью порталу ТРИБУНА депутат фракции «ПДС, блок ACUM» Дан Перчун рассказал о том, что побудило его заняться политикой, насколько ожидаемым был его результат на выборах, каковы будут его первые действия в качестве депутата, что наихудшее может произойти, чтобы он разочаровался в ПДС, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Перчун, как долго Вы занимаетесь политикой, и что побудило Вас принять такое решение?

Д.П.: Я активно занимаюсь политикой с конца 2015 года, когда вместе с инициативной группой мы заложили основу партии «Действие и Солидарность». Я принял это решение, потому что убежден, что Республике Молдова нужны новые политики – профессионалы, честные и порядочные. Ранее я активно участвовал в различных проектах и инициативах гражданского общества, но на фоне кражи миллиарда эти усилия были явно недостаточными для изменений. Для того, чтобы давление гражданского общества работало, нужны ответственные политики, которые думают в демократическом ключе. Этого в нашем обществе нет на протяжении многих лет. Качество политиков – основная проблема Республики Молдова, и именно с этого нужно начать трансформацию.

T.: Насколько ожидаемым был Ваш результат на выборах, и как отреагировала Ваша семья?

Д.П.: Результат был неожиданным, потому что подавляющее большинство жителей Чекан меня не знали, и было сложно предугадать реакцию людей, особенно учитывая апатию и отчаяние общества в последние годы. Но благодаря нашим усилиям и поддержке блока ACUM, нам все удалось. Мы с командой очень много работали в ходе кампании, мы пытались достучаться до каждого избирателя и проинформировать его о нашей программе, как для одномандатного округа №30, так и на национальном уровне. Я провел десятки встреч в школах и детских садах, я ходил от двери к двери, ежедневно встречался с людьми, общался с ними. Я думаю, что в итоге люди оценили нашу открытость и искренность. Семья поддерживала меня в течение всей кампании. Мама даже собирала подписи у коллег по работе. Без их поддержки все было бы намного сложнее. Люди понимают, что оппозиционная политическая деятельность в Молдове сопряжена с определенными рисками. Мои близкие поддерживают меня, хотя относятся к моей активной политической деятельности с некоторой озабоченностью.

T.: Какие три самых больших препятствия Вы преодолели в ходе избирательной кампании?

Д. П.: Самым большим препятствием было полное недоверие людей к политикам. Люди, разочаровавшиеся за 27 лет в большинстве «избранников», просто ни во что не верят. Нам было очень сложно убедить людей выйти на голосование и дать еще один шанс демократии. Вместе с тем, в ходе кампании ощущался страх людей. Люди боятся публично высказывать свои политические взгляды, подписаться за кандидата, которого он поддерживает, боятся потерять место работы в госучреждениях. Погода тоже осложнила нашу работу. Мы собирали подписи в холод и дождь, при -10 градусах. Но если вы делаете что-то искренне, от души, исходя из своих убеждений, вместе с людьми, которые работают добровольно и с самоотверженностью, все достижимо даже в самых неприятных условиях.

T.: Вы впервые стали депутатом. Что Вы предпримите в первую очередь на этой должности?

Д. П.: В парламенте моя деятельность будет разносторонней. С одной стороны, я буду работать над выполнением пяти главных обязательств блока ACUM, и в то же время буду выполнять обещания, данные избирателям в округе. В первые 3 месяца своей деятельности я планирую внести свой вклад в разработку и продвижение пакета законов по деолигархизации страны, работать над законодательными инициативами в области образования, дел молодежи и здравоохранения. Мы уже изучаем влияние нового закона о единой заработной плате бюджетников на работников образования, и вскоре вместе с коллегами внесем поправки. Параллельно мы работаем над предложением правительству по борьбе с бюрократией в школах. Также, мы начали консультации с представителями гражданского общества по поводу ситуации в системе здравоохранения. Первая законодательная инициатива в этой области будет связана со студентами-медиками, а затем мы начнем разработку более широкого набора инициатив, которые помогут решить проблему с кадрами в системе.

T.: Мы видели, что после выборов Вы продолжаете диалог с жителями округа, где Вас избрали. О чем Вы говорите?

Д. П.: Я буду продолжать регулярно встречаться с избирателями. Я считаю, что нам необходимо встречаться, по крайней мере, раз в месяц, а не раз в 4 года, как это принято у нас. Мы обсуждаем, как политическую ситуацию в стране, так и проблемы, которые существуют в округе.

T.: Что наихудшее может произойти, чтобы Вы разочаровались в ПДС, покинули фракцию или ушли из политики?

Д. П.: ПДС – партия, построенная на ценностях. Я уйду из партии только в том случае, если посчитаю, что нарушены ценности и принципы, стоящие в основе ее создания.

T.: В случае досрочных выборов, готовы ли Вы баллотироваться в том же округе? Верите ли Вы, что получите тот же результат?

Д. П.: Да, я готов. Более того, я приложу все усилия, чтобы быть услышанным в парламенте, и выполнить свои обещания, а в случае досрочных выборов, мы увидим, оценят ли это жители округа №30.

T.: Как, по Вашему мнению, будут развиваться события в дальнейшем?

Д. П.: Все зависит от того, смогут ли депутаты других фракций поставить интересы граждан и освобождение страны выше собственных сиюминутных интересов. Я все еще склонен думать, что люди меняются, и могут принять решения долгосрочного характера. Вместе с тем, я считаю, что политическая ситуация в нашей стране остается чрезвычайно непредсказуемой.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине