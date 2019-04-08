8 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Мнения по поводу возможных досрочных выборов разделились. Если они состоятся, у кого больше шансов на победу?
08.04.2019

Есть самые разные мнения о возможных досрочных выборах, которые могут быть организованы в этом году. Одни комментаторы считают, что если они состоятся, то будут организованы одновременно с местными выборами, и это окажет очень сильное политическое влияние на местные выборы, а другие полагают, что они не состоятся, так как уже вырисовывается вероятный альянс власти, передает IPN.

Журналист Олег Косых считает, что в случае досрочных выборов не будет категоричных победителей или проигравших. Скорее всего, картина окажется примерно как и после выборов 24 февраля. „Мы не увидим радикальных изменений в политической сфере. Мы видим тенденции политических партий, предпочтения людей”, - сказал журналист. По его мнению, вероятные досрочные выборы замедлят осуществление проектов, в которых нуждается страна.

Политический аналитик Анатолий Цэрану полагает, что досрочные выборы на данном этапе - наименее вероятный вариант. В нынешних условиях, - говорит Анатол Тарану, - будет существовать правительство левого толка, и самая большая проблема заключается в том, как много уступит от Европейского курса Демократическая партия социалистам, чтобы получить правительство.

„Такова цена, которую мы все заплатим за отказ блока ACUM участвовать в формировании правительства”, - считает аналитик. Однако, по его мнению, если досрочные выборы всё-таки состоятся, то наиболее незаинтересованными являются блок ACUM и ПСРМ, а наибольшее спокойствие в этом отношении проявляют демократы.

Журналист Ион Мискевка считает досрочные выборы лотереей. „С моей точки зрения, кто-то играет в „русскую рулетку”, причём играет с огнём, потому что на досрочных выборах 2001 года к власти пришли коммунисты, а 2009 года - проевропейцы. В этом случае нельзя предугадать, кто придет к власти и наберёт большее количество мандатов”, - заявил Ион Мискевка в передаче „Replica” на телеканале Prime TV.

Журналист Константин Олтяну утверждает, что ни одна политическая партия не может претендовать на большее, чем предложил избиратель. И в зависимости от количества мандатов может претендовать на участи во власти и на должности. По его мнению, если досрочные выборы пройдут одновременно с местными, то они изменят характер местных выборов.

„Как правило, местные выборы являются более персонализированными, так как проживающие в конкретной примэрии обычно не интересуются происходящим в другом месте. Но если выборы наложатся друг на друга, то местные окажутся чрезмерно политизированы, поскольку партии будут больше присутствовать в сёлах, а политический фактор окажется гораздо более жестко навязан гражданину”, - считает Константин Олтяну.


 
Количество просмотров:
174
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.