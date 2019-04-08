Мнения по поводу возможных досрочных выборов разделились. Если они состоятся, у кого больше шансов на победу?

Есть самые разные мнения о возможных досрочных выборах, которые могут быть организованы в этом году. Одни комментаторы считают, что если они состоятся, то будут организованы одновременно с местными выборами, и это окажет очень сильное политическое влияние на местные выборы, а другие полагают, что они не состоятся, так как уже вырисовывается вероятный альянс власти, передает IPN.

Журналист Олег Косых считает, что в случае досрочных выборов не будет категоричных победителей или проигравших. Скорее всего, картина окажется примерно как и после выборов 24 февраля. „Мы не увидим радикальных изменений в политической сфере. Мы видим тенденции политических партий, предпочтения людей”, - сказал журналист. По его мнению, вероятные досрочные выборы замедлят осуществление проектов, в которых нуждается страна.

Политический аналитик Анатолий Цэрану полагает, что досрочные выборы на данном этапе - наименее вероятный вариант. В нынешних условиях, - говорит Анатол Тарану, - будет существовать правительство левого толка, и самая большая проблема заключается в том, как много уступит от Европейского курса Демократическая партия социалистам, чтобы получить правительство.

„Такова цена, которую мы все заплатим за отказ блока ACUM участвовать в формировании правительства”, - считает аналитик. Однако, по его мнению, если досрочные выборы всё-таки состоятся, то наиболее незаинтересованными являются блок ACUM и ПСРМ, а наибольшее спокойствие в этом отношении проявляют демократы.

Журналист Ион Мискевка считает досрочные выборы лотереей. „С моей точки зрения, кто-то играет в „русскую рулетку”, причём играет с огнём, потому что на досрочных выборах 2001 года к власти пришли коммунисты, а 2009 года - проевропейцы. В этом случае нельзя предугадать, кто придет к власти и наберёт большее количество мандатов”, - заявил Ион Мискевка в передаче „Replica” на телеканале Prime TV.

Журналист Константин Олтяну утверждает, что ни одна политическая партия не может претендовать на большее, чем предложил избиратель. И в зависимости от количества мандатов может претендовать на участи во власти и на должности. По его мнению, если досрочные выборы пройдут одновременно с местными, то они изменят характер местных выборов.

„Как правило, местные выборы являются более персонализированными, так как проживающие в конкретной примэрии обычно не интересуются происходящим в другом месте. Но если выборы наложатся друг на друга, то местные окажутся чрезмерно политизированы, поскольку партии будут больше присутствовать в сёлах, а политический фактор окажется гораздо более жестко навязан гражданину”, - считает Константин Олтяну.