Молдавские турагентства предлагают отдых в Турции и Греции на Пасху

Сменить обстановку, подышать свежим горным воздухом или погреться на солнце и поплескаться в море можно будет в конце апреля - начале мая. Турагентства предлагают интересные предложения для отдыха. К примеру, в Турции неделя вместе с перелетом будет стоить от 240 евро, а каникулы в Греции, включая автобус туда и обратно, обойдутся в 119 евро.

"Можно выбрать Египет, это будет стоить от 325 евро на человека", - сказал представитель турагентства Артем Няга.

Кроме того, можно отправится в так называемый city break - короткую поездку по другим странам. Автобусный тур в Прагу, Дрезден и Карловы Вары стоит 169 евро. В него включены экскурсии, проживание в гостинице и завтраки.

"Пасхальные праздники можно провести в Стамбуле. Пять ночей, шесть дней и автобус - 160 евро", - добавил Артем Няга.

Желающие отправиться в путешествие по соседней Румынии, могут выбрать экскурсию по пяти городам - Сигишоара, Алба Юлия, Сибиу, Брашов и Клуж-Напока. Стоимость пакета - 99 евро. Можно воспользоваться и другими предложениями туроператоров.

"Поездка в замок Пелеш, Пелишор, на высоте две тысячи метров. В Брашове экскурсия по старому центру, в черную церковь. Стоит всего 49 евро. Включены транспорт, одна ночь в гостинице, гид", - отметил представитель турагентства Михай Чебан.

Интересные предложения есть и по Украине. Два дня отдыха в Киеве с транспортом и проживанием стоят 39 евро, а три дня во Львове - 49 евро. "Предлагаем и рафтинг в Буковеле. Стоит всего 49 евро. Включает транспорт в оба конца, ночь в гостинице, сплав по горной реке и два приема пищи", - добавил Михай Чебан.

За небольшие деньги можно организовать познавательный отдых и в нашей стране. Стоить это будет около 200 леев. "Можно поехать в Старый Оргеев, в замок Мими, Шато Вартели, Приднестровье, в Курки, Сороки, на страусовую ферму", - заключил представитель турагентства Артем Няга.

Из девяти дней мини-каникул бюджетникам придется отработать только два дня. На работу они выйдут в субботу, 13 апреля, и 18 мая.