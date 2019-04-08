В Android Q появится аналог полезной функции из iOS

Google уже выпустила две бета-версии Android Q, но ещё далеко не все новые функции доступны для ознакомления. Одна из них должна упростить и ускорить использование смартфонов, добавив новый метод взаимодействия.

Интересно, что аналогичная функция была реализована компанией Apple ещё в 2015 году.

Речь идёт о 3D Touch. Появившаяся впервые в iPhone 6S и iPhone 6S Plus, эта функция позволяет сильно нажимать на экран, чтобы получить быстрый доступ к какой-то информации. Также она позволяет выполнять предпросмотр контента без его непосредственного открытия.

В документации Android Q для разработчиков в разделе «MotionEvent», посвящённом управлению, появилось упоминание так называемого «глубокого нажатия», когда пользователь намеренно сильнее нажимает на сенсорный экран. Как говорится, это ускоренный вариант долгого нажатия. Другими словами, функции, которые сейчас в Android запускаются по долгому тапу, можно будет выполнить быстрее с помощью сильного нажатия.

Судя по описанию, Android-устройства не смогут различать лёгкое, среднее и сильное нажатие, как это реализовано в iOS. Также не ясно, каким способом Google намерена реализовать эту опцию. Например, в iPhone с поддержкой 3D Touch для этого используются специальные датчики давления.