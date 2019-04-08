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Экономика
Кирилл Габурич объявил, когда начнутся работы по программе «Drumuri bune 2»
08.04.2019

Министр экономики Кирилл Габурич объявил, когда начнутся работы по программе «Drumuri bune 2» в эфире одного из отечественных телеканалов.

Строительные работы по программе «Drumuri bune» в этом году начнутся до мая. В то же время, помимо дорог, необходимо восстановить несколько мостов и установить системы уличного освещения. Детали реализации правительственной программы были предоставлены министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

- Мы начнем работу в конце апреля - начале мая. Есть несколько мест, где нам нужно строить больше, чем просто участок дороги. Нам, к примеру, необходимо построить уличное освещение или отремонтировать, к примеру, мост. У нас будет отдельных подход для каждого населенного пункта, - заявил Габурич.

В этом году в рамках программы будут отремонтированы 2 600 километров дорог, что на 1000 больше, чем в прошлом году. Деньги предусмотрены как в Дорожном фонде, так и в государственном бюджете, передает publika.md.

Напомним, что проект Drumuri Bune вызвал очень неоднозначные оценки граждан Республики Молдова - во многих сёлах толщина асфальтового покрытия была сравнима со слоем масла на детдомовском бутерброде, и дороги начали разрушаться уже через несколько дней после "реабилитации".


 
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