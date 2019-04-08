Брошенная в 1992-м году в Сынжере новорожденной молдаванка из США очень желает найти свою мать

Девушка не обижается за произошедшее.

Последние одиннадцать лет Кристина Крецу проживает в США, куда эмигрировала её приёмная семья. Вот только о том, что у неё, оказывается, есть другая родная мать, 26-летняя Кристина, ныне сама мать двоих детей, узнала лишь три месяца назад. И девушке сразу же захотелось найти свою приёмную мать.

Она узнала, что была брошена в Сынжере, узнала и адрес дома (улица Флорилор, 6), где её нашли. А местные жители, когда к ним обратились с запросом, вспомнили - осенью 1992-го года действительно был такой случай.

- Очень надеюсь, что у меня есть сёстры, братья. Может, и они меня искали. Мама, отзовись, может, и ты хочешь видеть меня. Я не обижаюсь, - сообщила Кристина, слова которой приводит ProTV.

А вот что вспомнили соседи:

- Да, был такой случай. Её родила несовершеннолетняя девочка, в Сынжере жила её сестра. Она пришла сюда рожать, - говорят они.

По слухам, у рожавшей была договорённость с другой женщиной, которая не могла иметь детей, но брала на воспитание. У неё уже были два ребёнка, взятых из детдома. Однако с третьим не получилось - пришлось отдать его в интернат, так как не было денег на содержание.

- У неё уже были двое детей. Взяли третьего, но ей не хватало денег, не было мужа, не на что было жить, - добавили местные.