Рынок для богатеев в Кишиневе: Нет денег на эко-продукты – ешь сомнительное из магазина!

Бородинский хлеб - 35 леев буханка, зато его можно давать и больным людям, и детям.

В Кишиневе возобновил работу эко-рынок по субботам, пока единственный в Молдове. Расположен он на парковке перед зданием Kentford, на бул. Штефана чел Маре. Этот рынок был организован в прошлом году, а создала его наша соотечественница Тамара Шкёпу, у которой фермерское хозяйство в Британии. Научившись выращивать эко-продукцию за границей, продвигать товар, продавать, она решила помочь молдавским фермерам и небольшим хозяйствам с реализацией продукции. Все, что делается в домашних условиях и на мелких производствах тщательно проверяется, а продавцы эко-рынка проходят обучение.

Вам обязательно дадут попробовать продукцию Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

На рынке запрещено упаковывать продукцию в полиэтилен. Торговать могут только сами производители продукции и их работники (если бизнес семейный, то – родственники). То есть, каждый продавец отвечает перед покупателем лично за то, что продает. Кроме того, практически все можно попробовать.

Отличие от обычного рынка – разительное: здесь продавцы улыбаются покупателям, доходчиво все разъясняют, не подсунут гнилье, не обвесят, соблюдают санитарные нормы, нет толчеи и ругани, тележек, которыми отдавили уже, наверное, не одну тысячу ног на Центральном рынке, здесь нет грязи и мата... – одно удовольствие быть покупателем на этой ярмарке. Для детей организовали игровую зону, а взрослым разрешается и на травке полежать.

Продавцы здесь улыбаются покупателям Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Продают на эко-рынке продукцию из овощей-фруктов – крекеры, различные соусы, пастилу, джемы и т.п. Есть мюсли, домашняя лапша, печенье, хлеб, сыры, брынза, чаи. Даже «космическая» продукция есть – лиофилизированные джемы, ягоды, приправы, созданные по тому самому принципу, по которому готовили еду для космонавтов. Продают на рынке и свежие ягоды, фрукты и овощи, и вино, и цуйку.

Собственно, такие рынки давно уже есть в разных городах мира. У нас же эко-продукцию можно было приобрести только на ярмарках во время праздников, через знакомых или соцсети. На обычные рынки такие производители не выходят – товар у них штучный.

Да, буханка бородинского хлеба за 35 леев или килограмм сыра за 450 леев – это дорого, и по этому поводу в соцсетях уже немало позлословили. Мол, дерут три шкуры... Но в любой стране подобные продукты всегда стоят на порядок выше, чем обычные магазинные. И дело тут не в жажде наживы. Дело – в качестве товара и приложенных усилиях. Например, уксус, сделанный из эссенции с добавлением яблочного ароматизатора не может стоит столько же, сколько уксус, сделанный из свежих яблок. Или «штампованный» сыр – стоить также, как сделанный из натурального молока, где над каждым килограммом колдуют сыровары.

Мало того, что продукцию нужно произвести, ее нужно упаковать, красиво подать и продать. На все это – производство (часто – методом проб и ошибок), упаковку, продвижение товара – уходит много сил, бессонных ночей, чаще всего, одной семьи. Но в итоге потребитель получает продукт, который по качеству не сравнится с магазинным. Кстати, заработки мелких производителей эко-продукции в Молдове, как правило, несоизмеримо ниже, чем владельцев крупных коммерческих структур. Даже сравнению не поддается.

Продают на рынке и виноград, и вино Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

В США, к примеру, курицу можно купить за 5-15 долларов в обычном магазине, собственно, и супермаркеты бывают разные – с товаром похуже качества, для совсем небогатых, и с товаром подороже, соотвественно, и качеством получше. В эко-магазине курица может стоить и 100 долларов. Но ей не кололи никаких лекарств, не пичкали разными добавками – только натуральный корм. Еще, наверное, и музыку классическую включали.... для настроения. В таких магазинах (и на рынках) могут позволить себе покупать продукцию только состоятельные люди.

Это закон: чем больше денег – тем лучше качество жизни, в том числе, и что касается продуктов питания. Так что... нет денег – в магазин! А тех, кто трудится круглые сутки, выпуская эко-продукцию, обвинять в завышенных ценах не стоит. Скорее, стоит пенять на свои заработки....

Цены на субботнем эко-рынке:

Соусы – 50 леев баночка (до 200 гр.).

Крекеры – 30 леев пакетик.

Мед с разными наполнителями – 80 леев баночка (370 гр.).

Сыр – 350 – 500 леев за кг.

Шоколад – 35 леев шт. (60-80 гр.).

Мыло – 50-70 леев шт.

Сумка матерчатая – 100 леев.

Печенье – 400-450 леев кг.

Домашний хлеб – 25-35 леев 1 буханка.

Чай – 20 леев пакетик (50 гр.).

Джемы – 35-40 леев банка.

Цуйка (слива, айва) – 55 леев бутылка (250 гр.), 120 леев – бутылка (1.1 литр).

Сухофрукты – от 20 леев пакет (300 гр.).

Тыква – 15 леев кг.

Маринованные помидоры – 30 леев (литровая банка).

Соленые помидоры – 45 леев ведерко ( около 1.4 кг)

Пастила – от 45 леев пакетик

Лиофилизированные ягоды– 70-150 леев пакетик

Лиофилизированные джемы – от 45 леев за баночку.

Лиофилизированные приправы – 50-80 леев баночка.

Травы-дикоросы – 150 леев кг.

Постная вертута – 15 леев порция.

Домашняя лапша – от 25 леев пакет (250 гр.).

Крем-паста из семян и орехов – до 20-120 леев за банку, паста из кедрового ореха – 220 леев за банку.

Сок прямого отжима – 70 леев 3-литровый пакет.

Уксус на основе меда – 50 леев бутылка (0.5 л.).

Напиток из чайного гриба – 20 леев бутылка (0.5 л).

Соусы на основе меда - 85 леев банка.

Десерты на основе меда – 90 леев банка.

Мюсли – 15 леев пакет.

Мед – 1 кг – 70-120 леев, 4.5 кг – 280-450 леев.

Паста из овечьего молока – 44-55 леев банка.

Брынза овечья – 100 леев кг.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ