Дорин Киртоакэ назвал Владимира Воронина «злодеем»

Дорин Киртоакэ выразил крайнее возмущение заявлениями Владимира Воронина о событиях 7 апреля 2009 года. Речь идет о высказывании, что Валериу Бобок не был убит на Площади Великого Национального Собрания полицейскими, а в Парламенте его друзьями.

- Владимир Воронин, вы - злодей. Как вы позволяете себе говорить, что из сперматозоида рождается бобок, говорят о Валериу Бобоке?

Недостаточно того, что вы отправили в могилу этого молодого человека, так вы еще и издеваетесь над ним! Ранее вы называли его и алкоголиком, и преступником. Вы в своем уме? Я, если бы был на месте отца Валериу, взялся бы за топор... - пишет возмущенный Дорин Киртоакэ.

Напомним, что накануне, в интервью телеканалу ProTV, Воронин пролил свет на обстоятельства гибели 23-летнего Валерия Бобока, который, по версии на тот момент оппозиции, стал жертвой репрессий со стороны полиции. По этому делу был осуждён бывший полицейский Ион Пержу, однако он бежал из страны. Воронин заявил, что на самом деле Бобока убили его же собственные друзья - видимо, из намерения сделать из него сакральную жертву, либо в силу каких-то меркантильных или, может, даже бытовых причин.