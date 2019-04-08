Следующий вид связи между партиями Молдовы – голубиная почта

Когда на кону будущее страны, Санду с Нэстасе не нашли ничего лучше, как публиковать объявления о поиске партнеров через социальные сети [ответ социалистов]

Наша страна настолько мала, что невзначай на улице можно встретить кого угодно: от миллионеров до президента. Так, например, на прошлой неделе выбежал я за коврижкой – глянь, идет целая Сильвия Раду! А как-то (намазано там что ли?) у той же коврижечной столкнулся лоб в лоб с Майей Санду. И это я, простой молдавский парень, даже не депутат и не бандит с большой дороги.

В общем, все у нас на расстоянии вытянутой руки (иногда – ноги), и, казалось, если вдруг возникает какая-либо проблема, можно тут же встретиться и за коврижкой с кофе все уладить. Но не такие молдавские оппозиционеры из блока АКУМ – этим утром они опубликовали пост в Фэйсбуке, где приглашают завтра в 11.00 социалистов на переговоры.

В пресс-релизе отмечается, что приглашение было направлено, «осознавая социально-экономические риски, связанные с политической неопределённостью, вызванной отсутствием работоспособного парламента». Блок в очередной раз подчёркивает, что «деолигархизация государственных институтов является первоочередным условием возвращения Республики Молдова в нормальное русло и возвращения уверенности граждан в демократическом и процветающем будущем нашей страны».

Я в таких случаях говорю своей нашкодившей собаке:

- Вот ты нормальная?

И вы поставьте себя на место самой большой фракции в парламенте, которую приглашают на диалог, который, возможно, определит будущее Молдовы на ближайшие четыре года, через… Фэйсбук. Да хоть через «Одноклассники», честно слово! Ну, их же там как-то натаскивают на этих тренингах в зарубежных поездках: неужели не понятно, что вот такое «приглашение» унизительно и несерьезно?

Самое интересное, какой реакции ждали в АКУМ? Наверняка той, которая последовала: Депутат ПСРМ Григорий Новак считает, что инициатива блока АКУМ об «обсуждении потенциальных инициатив по деолигархизации страны» является несерьезной. По меньшей мере, пока приглашение опубликовано только на странице блока в Facebook. По словам Новака, учитывая, что ПСРМ не получила ни письма, ни официального приглашения, фракция не может ответить на это обращение.

Все это говорит о двух вещах. Либо в команде АКУМ работают дилетанты в вопросе коммуникаций, либо так изначально и было задумано, чтобы потом сказать: «Мы пытались»! В общем, ждем, когда Майя Санду и Андрей Нэстасе приобретут, наконец, голубей – это будет логично.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ