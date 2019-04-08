Шок! В Единцах мужчина украл и съел породистую собаку своего соседа

Украл соседскую породистую собаку и съел ее - именно это произошло в селе Куконештий Ной в Единецком районе.

Местный полицейский призвал двух соседей помириться, не желая принимать заявление от одного их мужчин. Пострадавший был недоволен таким решением участкового и обратился в прокуратуру. Полицейскому придется заплатить штраф в размере 6 тысяч леев.

История стала известна только сейчас благодаря открытому судебному заседанию в Апелляционном суде города Бельцы, а инцидент произошел еще в декабре 2015 года.

Местный житель заявил, что обратился к Виталие Будэй, который тогда был главой полицейского участка в селе Куконештий Ноу и сказал, что хочет написать жалобу на своего соседа, которого он подозревает в воровстве нескольких запчастей, а также сторожевой собаки. Он оценил ущерб в 5 500 леев.

Полицейский вызвал соседа пострадавшего в участок, где тот признал, что украл собаку, однако отрицал воровство запчастей.

Тогда сотрудник правоохранительных органов посоветовал двум соседям выйти из офиса и конфиденциально обсудить вопрос, чтобы достичь примирения. Вскоре двое вернулись к полицейскому, а пострадавший сказал, что не будет писать заявление, так как сосед пообещал ему возместить ему ущерб в течение 2 недель.

- Сосед не сдержал свое слово, поэтому спустя две недели, пострадавший позвонил в полицейский участок и попросил встречи с главой в центре села у новогодней ели. Он заявил полицейскому, что настаивает на принятии жалобы о краже. В связи с этим он направил запрос, написанное Будэй Виталием на его имя 15.12.2015, которое мужчина порвал в его присутствии, а обрывки бумаги сложил в карман, - говорится в решении суда.

На следующий день он обратился в районную прокуратуру Единец, которая впоследствии возбудила уголовное дело от имени полицейского за превышение должностных полномочий и злоупотребление служебным положением, а в 2017 году судьи Единец прекратили уголовный процесс в отношении Будэй Виталие, на том основании, что его нарушение является административным.

Прокуроры не были удовлетворены решением суда первой инстанции и обратились в Апелляционный суд в Бельцах.

В рамках заседания мужчина, лишившийся собаки, заявил, на имя его соседа возбуждено уголовное дело на основании 186 статьи Уголовного кодекса, однако он помирился с ним на этапе уголовного преследования - сразу же после возбуждения дела.

Мужчина настаивал, что полицейский разорвал жалобу, однако последний отрицал это.

- Начальник полицейского участка Будэй Виталие сообщил, что в отношении мужчины есть жалоба о том, что он украл запчасти Ивана К., а также собаку. Он сразу же признал, что украл и съел собаку, однако отказался признаваться в воровстве деталей. Тогда Будэй Виталие посоветовал им уладить дело в течение 2 недель, точнее, постановил возместить ущерб. Известно, что спор был решен не через две недели, а позднее. В том, что касается жалобы, заявляет, что ему сообщили о ее существовании, однако лично он ее не видел, так как никто ее не показал ему, - говорится в решении Апелляционного суда.

Судьи признали Виталие Будэй виновным по первому пункту 327 статьи Уголовного кодекса, постановив выплатить штраф в размере 300 условных единиц (6000 леев), с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах Министерства внутренних дел на срок 2 (два) года.

Постановление может быть обжаловано в высшей судебной палате, передает deschide.md.