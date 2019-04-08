Политолог расставляет точки над «и» в вопросе, кто выиграл от событий 7 апреля 2009 года

Политолог Дионис Ченушэ изложил свое мнение о событиях 7 апреля 2009 года, спустя 10 лет после них.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей политолог Дионис Ченушэ пишет, что «проанализировав политическую ситуацию за последние 10 лет, ясно, что от событий апреля 2009 года выиграли группы лиц с узкими интересами».

«Они капитализировали евроинтеграцию и симпатию Брюсселя к Молдове. Точнее, главным бенефициаром этих событий стала ДПМ. Эти события стали роковыми для коммунистов, но привели во власть олигархов, то есть Влада Филата и Владимира Плахотнюка», – отмечает он.

По словам Ченушэ, молдавские политики опустили демократические параметры на уровень, в разы ниже того, что был при Воронине. «Речь идет о проникновении олигархических группировок в демократические институты и уничтожении представительной демократии путем ввода смешанного голосования. Но можно выделить и некоторые положительные аспекты. Первое – молдавские политики начали интенсивно взаимодействовать с европейскими партиями, а второе – это способствовало появлению новых партий, как ПДС или ППДП», – уточнил Ченушэ.

Политолог также пишет, что даже спустя 10 лет, общество не знает правды о протестах и виновные не наказаны.

«Ошибкой было не связать предоставление безвизового режима с расследованием событий 7 апреля и наказанием виновных», – подчеркнул аналитик.

Андриана Кептине