Возможно совместное голосование ПСРМ и ACUM для возвращения к прежней избирательной системе

Политический аналитик Джеймстаунского фонда и Eurasia Daily Monitor Владимир Сокор считает, что первоочередной общей целью Блока ACUM и Партии социалистов является возвращение к прежней избирательной системе.

Без этого возвращения к прежней избирательной системе любое решение в парламенте, даже если оно будет принято, может остаться без практических последствий. Потому что, по его мнению, в любом случае предстоят выборы, и Демократическая партия снова одержит победу по причине смешанной избирательной системы, передаёт IPN.

„Таким образом, любое соглашение, принятое в парламенте до очередных или досрочных выборов, может быть уничтожено, аннулировано результатами следующих выборов. Вот почему первой неотложной задачей и жизненно важной целью – и для социалистов, и для блока ACUM – является возвращение к прежней избирательной системе”, - заявил аналитик в интервью радиостанции Europa Liberă.

По его словам, в качестве гипотезы выдвигается совместное голосование в парламенте, которое, если ACUM и социалисты достигнут договорённости, может привести к возвращению пропорциональной избирательной системы, которая была отменена в результате соглашения между Владом Плахотнюком и Игорем Додоном. По словам аналитика, новая система очень сильно сыграла на руку Владу Плахотнюку, в ущерб Игорю Додону, а внутри ПСРМ имели место большое сопротивление и критика в адрес идеи Игоря Додона пойти на эту сделку.

Что касается возможного миноритарного правительства, о котором говорит лидер ПДС Майя Санду, то аналитик считает, что прежде всего нужно посмотреть его состав. „Насколько я понял из публичных заявлений лидеров Блока ACUM, имеется потенциальное теневое правительство, команда, которая будет готова взять на себя министерские обязанности в случае смены правительства”, - отмечает Владимир Сокор. По его словам, теперь всё зависит от того, кто входит в эту команду, есть ли у этой команды необходимые профессиональные навыки. „Я думаю, что они у них будут, потому что я доверяю лидерам Блока ACUM, но повторяю: любое законодательство, принятое до досрочных выборов, окажется под угрозой признания недействительным и отмены в результате досрочных выборов, если они пройдут на основе нынешней избирательной системы”, - заявил аналитик.

Говоря о переговорах между ПСРМ и ДПМ, аналитик отметил, что создание большинства является первым шагом к формированию коалиционного правительства ПСРМ и ДПМ, но они должны будут договориться о распределении министерств. По его мнению, договориться этим партиям будет очень сложно. Владимир Сокор говорит, что такое правительство обрекает социалистов на второстепенную роль. Однако, „если Демократическая партия форсирует досрочные выборы, потому что у неё есть все необходимые для этого инструменты, то социалисты снова окажутся в проигрыше”, у них будет ещё меньше мест в парламенте, чем сейчас