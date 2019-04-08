В Кишинёве решили судьбу Приднестровья ?

В конце прошлой недели в Кишиневе прошла ежегодная конференция "Приднестровские диалоги". В конференции приняли учатие различные международные и местные эксперты, дипломаты, журналисты, представители гражданского общества с двух берегов Днестра .

Цель данной конференции – обсуждение нынешней ситуации вокруг Приднестровья и перспективы урегулирования приднестровского конфликта.

Платформа диалога возобновила свою деятельность спустя 10 лет и работает уже более полугода. Безусловно, данная площадка нужна нашему региону. Здесь люди могут иметь разные ценности, культуру, и являться внепартийными, но "негласная идея" у всех одна – не повторить ошибок 90-х.

Казалось бы, всё хорошо. Но пора бы уже уяснить, что, к сожалению, вопросы по нормалицзации отношений между двумя берегами, решают у нас политики, которые делятся на две группы. Первую группу существующее положение дел полностью устраивает. Заинтересованные стороны поддерживают сложившийся статус-кво: никто не будет убивать "курицу, несущую золотые яйца". Бизнес-элиты научились извлекать взаимную выгоду.

Вторая группа – проевропейские политики, готовые отдать Приднестровье кому угодно за место под Европейским солнцем.

"Молдавия готова отказаться от претензий на Приднестровье ради евроинтеграции и сотрудничества с НАТО. Это [вступление в Евросоюз] однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может". - об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

К слову, Андриан Канду — один из самых влиятельных политиков в правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ). Несмотря на нахождение у поста главы государства Республики Молдовы "пророссийского" Игоря Додона, страной управляет парламент, возглавляемый ДПМ.

Конечно, неприятно осознавать, когда людьми так слепо торгуются за призрачные привилегии. Но это свершившийся факт, с которым нужно считаться, и начинать следующую конференцию "Приднестровские диалоги" не с темы: "Зачем нам две страны на территории Молдовы?", а допустим, с темы: "Зачем нам Приднестровье, когда у нас есть шанс стать Европейской Молдавией!"

Екатерина Бородина