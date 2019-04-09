Пара из Молдовы – фавориты Чемпионата Европы по латиноамериканским танцам в Кремле

Двукратные чемпионы Европы, многократные финалисты мировых первенств, танцоры из Молдовы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева примут участие в Чемпионате Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам.

13 апреля в Государственном Кремлевском дворце пройдет чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Москва становится хозяйкой мероприятия уже в девятый раз, всякий раз доказывая свою способность принимать соревнования столь высокого уровня.

- Решение о проведении принимается членами спортивного комитета Всемирного совета (World Dance Council) за три года до проведения мероприятия. Берутся во внимание все детали, даже мелочи - например, подготовленность и статус площадки, где будет проводиться Чемпионат, возможности организовать трансфер, заселение участников. Мы гордимся тем, что Россия уже много лет подряд полностью соответствует этому жесткому «райдеру», - отметил Станислав Попов, президент Российского танцевального союза, легендарный советский танцор, бессменный организатор и ведущий чемпионата.

В соревнованиях в этом году примут участие представители 22 государств, в том числе и Молдовы. Причем молдавские танцоры Дорин Фрикатану и Марина Сергеева – в числе фаворитов. В их активе главный приз на чемпионате 2017-го года в Москве. Теперь им предстоит отстоять титул чемпионов континента.

Конкуренцию молдавской паре составят российские танцоры Полина Телешова и Кирилл Белоруков и Никита Бровко и Ольга Урумова. За выход в финал также поборются итальянцы Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, выступающие за Германию Павел Звычайный и Оксана Лебедев, чемпионы Великобритании Гуннар Гуннарсон и Марика Дошорис, сообщает «Экспресс газета».

В рамках чемпионата пройдет Кубок Кремля по европейским танцам среди любителей и чемпионат России в программе Exhibition.

- Один из самых любимых залов – это Кремль. Это особое место, особая публика. Но вообще приоритеты у нас все время меняются. Мне с самых первых выступлений очень нравилось танцевать в Блэкпуле. Это был зал мечты. Он и сейчас самый любимый турнир на 100%. Выступать там не только огромное удовольствие, но и большая ответственность. Это турнир во многом решающий и один из самых сложных.

И если в Блэкпуле все получается, это приносит максимальное удовольствие, - рассказал для Sputnik Молдова Дорин Фрикатану. - Сейчас у нас первый турнир после января. Мы очень активно готовимся, работаем над новой программой, новыми элементами. У нас будет еще один турнир в Инсбруке, потом будет три показательных выступления, и потом уже приедем в Москву. Очень ждем этого момента.