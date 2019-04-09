Состояние персонального счета социального страхования теперь можно проверить онлайн

Граждане Молдовы теперь смогут следить за состоянием персонального счёта социального страхования.

Если человек работает официально, то независимо от сферы деятельности и количестве мест занятости вся информация об отчислении взносов социального страхования, начиная с 1 января 1999 года, накапливается в Государственном регистре индивидуального учета в системе социального страхования. Администрирует этот регистр Национальная касса социального страхования, а собранные в нем данные являются основой для назначения будущих пенсий и других социальных выплат.

Теперь каждый гражданин республики сможет отслеживать состояние своего персонального счета социального страхования. Для этого достаточно обратиться в Территориальную кассу социального страхования и получить логин и пароль для вхождения в информационную систему ACCES CPAS.

Заявление о получении, замене или восстановлении пароля доступа к текущему счету в информационной системе ACCES CPAS можно подать также посредством электронной почты: cpas@cnas.gov.md. В заявлении обязательно должен быть указан контактный телефон заявителя, так как пароль получает каждое застрахованное лицо персонально.

На настоящий момент пароли доступа к своим персональным счетам социального страхования получили свыше 50 тысяч пользователей, сообщает moldova.org.

Национальная касса социального страхования призывает граждан периодически проверять свой персональный счет социального страхования. На сайт НКСС (www.cnas.md) можно войти с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Web-страница ACCES CPAS позволяет просмотреть и распечатать информацию со своего персонального счета за весь период официальной трудовой деятельности, начиная с 1 января 1999 года. Сведения на текущем счете обновляются ежемесячно. Информация в Государственном регистре является конфиденциальной, поэтому взаимодействие между информационной системой ACCES CPAS и пользователем защищено рядом нормативно положений информационной безопасности.