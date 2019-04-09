Минздрав и НЦБК начали кампанию "Коррупция вредит здоровью"

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) начали в понедельник информационную кампанию "Коррупция вредит здоровью".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, ее цель заключается в повышении общего уровня неподкупности в национальной системе здравоохранения и в обеспечении соблюдения фундаментальных прав человека.

В ходе кампании сотрудники НЦБК проведут семинары для сотрудников министерства (руководителей, заместителей и юристов), медицинского персонала государственных республиканских, муниципальных и районных медучреждений, а также для преподавателей и студентов медицинских учебных заведений.

С этой целью министерство и НЦБК подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому семинары будут проводиться ежедневно в течение трех месяцев (апрель-июнь). Участникам семинаров расскажут о предотвращении и снижении коррупционных рисков в медицинских учреждениях, а также о постоянном улучшении качества медицинского обслуживания населения. В министерстве напомнили, что в ведомстве разработан и принят план действий по борьбе с коррупцией в системе здравоохранения на 2018-2020 гг. Его цель - повышение качества и доступа граждан к медицинским услугам, а также в обеспечении эффективного использования публичных средств.

По данным министерства, годовая сумма неформальных платежей в системе здравоохранения Молдовы составляет порядка 300 млн. леев в год.