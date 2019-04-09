Мнение известного бизнесмена о реформе Государственной налоговой службы

Известный бизнесмен Олег Брага утверждает, что два года назад началась реформа Государственной налоговой службы (ГНС), а за это время экономические агенты могут сделать выводы о ее последствиях.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге Олег Брага упомянул именно данный аспект.

«Во-первых, я хотел бы отметить новые возможности, предоставленные в результате внедрения в рамках реформы ряда электронных систем. Благодаря им, не только ГНС перешла на новый уровень, но и экономические агенты получили возможность сэкономить время, деньги и усилия. Вообще, я считаю, что в этом направлении следует двигаться дальше, потому что это полезно для всех. Мы не можем отставать от цивилизованного мира, который все больше и больше применяет информационные технологии в различных сферах, в том числе в бизнесе. Во-вторых, хотелось бы отметить, что по инициативе ГНС был принят законодательный пакет ProBusiness, который предусматривает, в том числе поощрение деловой среды, борьбу с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и сокрытием доходов. Для экономических агентов, которые работают честно, эти вещи очень важны, потому что они способствуют улучшению конкурентной среды. Невозможно конкурировать с теми, кто скрывает свою деятельность и доходы! В результате страдают не только честные бизнесмены, но и бюджет страны. В-третьих, не могу не упомянуть подход к проверкам. По статистике ГНС, их количество, как и сумма примененных штрафов, увеличилось. Отмечу, что эти проверки были нацелены на разных мошенников, которые предпочитают работать вне закона. И это снова только радует. Нас, тех, кто работает законно», – написал бизнесмен.

По словам Браги, статистика ГНС свидетельствует так же о росте налоговых отчислений в бюджет.

«Только в 2018 году ГНС перечислила в бюджет налоги и сборы на 36,9 млрд. леев. Это на 4,2 млрд. леев или 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост составил 9,3 млрд. леев или 33,7%. Это еще раз свидетельствует об успехе реформы ГНС. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что реформа ГНС оказалась весьма успешной, и в результате от нее выигрывает и государство, но и честные налогоплательщики», – пишет Брага.

Кристина Пендя