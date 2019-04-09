Кольцо вокруг Илиеску сужается - бывшего президента Румынии ожидает суд

Преступления против человечества не имеют срока давности. Для бывшего президента Румынии Иона Илиеску, который активно поддерживал молдавские власти в начале 90-х годов во времена приднестровского конфликта (Румыния поставляла вооружение, а также добровольцев), наступают чёрные деньки. В соседней стране подходит к концу расследование его участия в событиях 1989-го года, когда в Румынии произошёл государственный переворот, а руководивший страной в течение четверти века Николае Чаушеску вместе с супругой был расстрелян, по сути, без суда и следствия.

Это означает, что совсем скоро ему будут выдвинуты обвинения (генпрокурор Румынии Аугустин Лазэр уже передал дело в суд), и, по уму, он должен оказаться на скамейке подсудимых гаагского трибунала, вслед за бывшими лидерами боснийских сербов Караджичем и Младичем, также обвинёнными в преступлениях против человечества.

Впрочем, на самом деле судить его будут, скорее всего, в Румынии, и без лишнего шума. Сейчас шум уже никому не нужен, в отличие от процессов Милошевича и уже упомянутых лидеров боснийских сербов - в их случае шумиха и вся эта гаагская возня была более чем оправданной, так как позволяла исправно перекладывать на их плечи всю ответственность за трагедию Балкан в 90-е годы прошлого века, спровоцированную во многом действиями "мирового сообщества".

Происходившие в декабре 1989-го года в Румынии события очень напоминали то, что случилось не так давно, в 2014-м году, на Украине - беспорядки, стрельба со стороны непонятных людей, обвинения в адрес властей в преступлениях против человечества, расправа над "диктатором" (Януковичу, правда, удалось убежать, но его, вне всяких сомнений, поджидала аналогичная участь).

Итоги недельного противостояния в Румынии - более 700 погибших. Илиеску, а также другие его соратники, Петре Роман и Джелу Войкулеску, оказались главными "выгодо-получателями" произошедшего переворота - возглавив "Фронт национального спасения", они на этой волне взошли в высшие эшелоны власти.

Но то, что долгое время преподносилось как "революция", сегодня рассматривается Западом несколько иначе - и дело не только в Румынии, но и в других странах региона, как, например, Хорватии. В ней также состоялись несколько процессов в первой декаде 21-го века, в результате которых были показательно осуждены самые "отличившиеся" генералы, под началом которых в Хорватии в 90-х годах прошлого века были проведены самые настоящие этнические чистки сербского населения и многочисленные преступления, связанные с этим процессом.

В момент, когда всё это происходило, возможно, решительное вмешательство так называемого "мирового сообщества" могло бы что-то остановить, однако оно, это "мировое сообщество", отвернулось от происходившего, сделав вид, что не замечает, так как это было в его интересах - как создание этнически чистой Хорватии, без всяческого влияния сербов, так и падение режима Чаушеску, который пытался вести независимую от Запада игру, и потому с ослаблением влияния СССР совершенно перестал устраивать западных воротил.

Тогда на действия Илиеску и его сподвижников были закрыты глаза, им позволили сделать то, что было сделано, самыми грязными методами, сейчас же многочисленные "борцы за права человека" вдруг спохватились. И это - урок для всех политиков Восточной Европы, которые переступают "красную линию", сотрудничая с Западом. Рано или поздно с них спрашивают их же заказчики.