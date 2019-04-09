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Общество
Молдаванка украсила свой Lamborghini 2 миллионами страз Swarovski
09.04.2019

Проживающая в Лондоне молдаванка Дарья Радионова вновь удивила британцев. Девушка похвасталась публике своим новым суперкаром "Ламборгини" стоимостью 2.000.000, который полностью покрыт черными кристаллами Swarovski.

По словам нашей соотечественницы, на обклейку автомобиля кристаллами работники автосалона потратили около 700 часов.

Фото автомобиля девушка опубликовала в своем Инстаграме. Показная роскошь мгновенно привлекла к себе внимание британских СМИ.


 
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