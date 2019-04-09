Новая версия таинственной смерти безумно красивой студентки из Молдовы в Румынии...

Когда маме сообщили о смерти 20-летней Луминицы в Галаце, Она подумала, что это первоапрельский розыгрыш.

Мы уже писали об этой страшной истории: Луминица Фанарь была доставлена в больницу с алкогольным отравлением, но в её организме было найдено и неизвестное вещество. Трагический инцидент произошёл в румынском городе Галац, в ночном клубе. Она была доставлена в больницу с алкогольным отравлением, но в её организме было найдено и неизвестное вещество.

В минувшие выходные, когда молдавскую студентку похоронили в родном селе Яргара Леовского района, была озвучена еще одна версия произошедшего. По словам примара города Яргара Евгения Мутаф, который процитировал маму погибшей, девушка страдала от гепатита D. Таким образом, причиной смерти могло стать ухудшение состояния здоровья из-за употребления даже малой дозы алкоголя, что при гепатите данного типа крайне опасно, сообщает publika.md.

Самое ужасное, что мать узнала о смерти дочери 1 апреля, в День смеха. Женщина сначала подумала, что это чья-то глупая шутка. Но, к сожалению, это оказалось правдой. Стоит отметить, что девушка была единственным ребёнком в семье, её воспитывала мама.

Всего за неделю до смерти она уехала учиться в Румынию.

НАША СПРАВКА

Гепати т D (дельта, δ) — заболевание, вызываемое вирусом гепатита дельта (англ. Hepatitis delta virus, HDV). Пациенты, заражённые гепатитом D, имеют намного бо льшую вероятность развития терминальной стадии печёночной недостаточности в результате острой инфекции, быстрого развития цирроза печени. Употребление алкоголя при этом заболевании КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.

ЛИДИЯ ТКАЧ