Певица Надежда Бабкина - лучшему тамаде мира из Молдовы на «Модном приговоре»: «Чтоб у твоих ног лежали – мужчины, шпаги и трусы!»

Павел Дуганов пришел на популярную телепередачу, чтобы спасти свою знакомую экс-светскую львицу от депрессии, преобразив ее до неузнаваемости.

Героиней очередного выпуска популярной телепередачи «Модный приговор» стала Ирина Привалова. Ирина стала жертвой страшной врачебной ошибки, после которой от неё отвернулся любимый муж и все друзья.

Из успешного светского фотографа Ирина превратилась в отшельницу. Теперь она живёт в деревне под Смоленском, и там ей не нужны красивые наряды. Её друг Павел Дуганов уверен, что Ирине нужна хорошая встряска, чтобы она вновь почувствовала вкус к светской жизни.

Лучший тамада мира начал свое выступление в свойственной ему манере: «Об Ирине я ничего хорошего сказать не могу», - пошутил Павел. «Я шучу, Ирина замечательный человек, познакомились мы с ней много лет назад. Она была фотографом на неделе моды. Вот там я первый раз и увидел эту богиню», - рассказал наш знаменитый соотечественник.

Так Ирина выглядела до того как спряталась в своем доме и после

Павел Дуганов также подчеркнул, что когда они раньше с Ириной шли по улице и встречали знакомых Павла, мужчины постоянно требовали познакомить его с красавицей Ириной.

«Я гордо шел с ней под руку. В то время я думал, что так будет всегда. Но потом Ирина изменилась. Я долго думал из-за чего это произошло. Возможно из-за врачебной ошибки, которая чуть не стоила Ирине жизни. Она сейчас живет одна, но я бы очень хотел, чтобы рядом с ней был мужчина, на которого Ирина смогла бы положиться», - отмечает Павел.

В свою очередь ведущий «Модного приговора» Александр Васильев упрекнул Павла в том, что не стоит обвинять женщин, если с возрастом они меняются, намекнув, что и он сам с возрастом изменился.

Ирина же призналась, что рассчитывала на поддержку друга и подумать не могла, что он выступит в роли обвинителя.

Не сладко пришлось главной героине и, когда Эвелина Хромченко раскритиковала гардероб Ирины. Героиня объяснила, что ее затворнический образ жизни и такой гардероб связан с тем, что ей пришлось пережить в прошлом.

Так Ирина выглядела до работы стилистов

Ирина постоянно болела, ей сделали операцию, во время, которой забыли вынуть салфетку. Ее самочувствие не улучшалось. Пришлось сделать еще одну операцию, только после чего Ирина пошла на поправку. Только, из-за того, что Ирина постоянно болела от нее отвернулись все, в том числе и муж, который ее бросил в самый тяжелый период жизни.

Несмотря на то, что друг Ирины настаивал на ее разительной перемене, Александр Васильев постоянно восторгался красотой героини передачи, отметив ее изумительную фигуру и моложавый вид.

А Надежда Бабкина все не могла понять, почему Павел проигнорировал признание Ирины. Героиня передачи сказала лучшему другу, что он ей очень нравится как мужчина. В свою очередь Павел отшутился четверостишьем: «Чтобы всю жизнь ее окружали предметы истиной красы, и чтоб у твоих ног лежали — мужчины, шпаги и усы»

«И трусы», - подкорректировала четверостишье Дуганова Надежда Бабкина.

В итоге ведущие сошлись во мнении, что нет ничего плохо в том, что Павел заботится о своей подруге.

«Ирина, ты очень красивая женщина, стилисты с тобой поработают и вернут все на круги своя», - заверила Бабкина.

После работы стилистов Ирина Привалова преобразилась буквально. Ее было не узнать. Сама героиня, глядя на свое отражение в зеркале, не могла поверить, что это она. Модная прическа, красивый макияж, стильный наряд — как-как будто и не было тех лет затворничества и Ирина снова блистает на светских приемах.

После работы стилистов

Павел пытался неуклюже пошутить, но новый образ героини передачи поразил его.

«Я испытываю чувство восторга, восхищения и волшебства!», - отметил Павел.

«Вы очень гламурная женщина», - подытожил Александр Васильев.

ЛИДИЯ ТКАЧ