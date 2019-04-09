Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Кишиневе

Наибольшим спросом на рынке жилья в Кишиневе пользуется недорогое ликвидное жилье. Это квартиры в домах типовых проектов, в хорошем состоянии, которые расположены в домах в спальных районах.

В интервью агентству "ИНФОТАГ" директор компании NIKA - Imobil Петр Олейник сказал. что 1-комнатные квартиры продавались в ценовом диапазоне 20-22 тыс. евро, 2-комнатные - 25-30 тыс., 3-комнатные 30-35 тыс.

"С увеличением площади и количества комнат заметно снижение спроса и падение цены", - заметил он, сказав, что 1-комнатные квартиры в среднем продавались по 600-650 евро за квадратный метр, 2-комнатные - 500-600, 3-комнатные - 450-500, 4-комнатные - 400-450 евро.

В структуре продаж на долю малогабаритного жилья - 1-2-комнатных квартир - приходилось 60-70% сделок. 3-комнатные квартиры находили покупателей с трудом, а 4-комнатные и более продавались сложно.

Эксперт говорит, что ипотечное кредитование поменяло структуру покупателей жилья. Основные покупатели теперь являются участниками различных программ Prima casa, благодаря которым число ипотечных контрактов на покупку жилья выросло в 2018 г. на 21%.

"Наибольшим спросом пользовались квартиры в секторах Ботаника и Рышкановка, благодаря развитой инфраструктуре и транспортной доступности. Менее востребованное жилье - на Боюканах и Чеканах. Разница в цене на идентичные квартиры в этих микрорайонах достигает 5%", - отметил Петр Олейник.

Цены на элитное жилье в центре Кишинева были на уровне 800-850 евро за метр, однако в некоторых объектах, таких как Crown Plaza, Lara-City цена доходила до 900-1000 евро, а стоимость парковочных мест в них составляла 7-10 тыс. евро.

"А самые дорогие квартиры в Crown plaza park, где цена метра достигает 1,5-2 тыс. евро", - сказал директор NIKA - Imobil.