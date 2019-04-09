В Кишиневе откроется муниципальный центр для детей с аутизмом

В Кишиневе будет открыт муниципальный центр для детей с аутизмом. Об этом сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну на оперативном совещании в примэрии, передает IPN.

Площадь этого центра составляет 200 квадратных метров, он расположен в столичном секторе Рышкань, на улице Николае Димо, 17. Пока неизвестно, какими будут инвестиции муниципалитета, потому что, по словам Руслана Кодряну, на данном этапе еще не подготовлена смета расходов.

„У нас, как у города, сегодня нет своего центра, в котором можно было бы обслуживать этих замечательных детей”, - сказал Руслан Кодряну.

Центр предоставит полный спектр услуг, необходимых для детей с аутизмом. В то же время родители смогут приходить и оставлять своих детей в центре на несколько часов, по мере необходимости.