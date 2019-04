Интервью Ана Кирица. Через инициативы Tekwill уже прошло 34 000 человек Второе интервью проекта «Вне времени». Интервью с Аной Кирицей. О том, как она не успела открыть Tekwill на свое тридцатилетие и опоздала на 12 дней. Серию интервью «Вне времени» поддерживает Porsche Center Moldova. Меня удивляет, что еще не все в Кишиневе хоть раз видели Tekwill. После офиса Google в Варшаве, где я побывал в 2015 году, мне казалось, что в Кишиневе офиса такого класса не будет никогда. Не скоро уж точно. И вдруг в 2017 году открывается Tekwill. 5400 квадратных метров. Конференц-залы, которые даже Правительство не стесняется арендовать для встреч с инвесторами. Больше 300 компаний, которые выбрали Tekwill местом для офиса, используют его программы или просто стали частью комьюнити Tekwill . Одна из таких компаний уже успела «перерасти» Tekwill и совсем недавно привлекла больше 2 миллионов долларов инвестиций на американском рынке. Но главное – 34 000 человек, которые «прошли» через Tekwill. Выступали там, слушали, учились, работали. Причем даже сам Tekwill продолжает «перерастать» сам себя. На прошлой неделе вдруг увидел в Tekwill-е отличный новый корт для сквоша. Достроили совсем недавно, хотя, кажется, что он там был всегда. В создании Tekwill-a было задействовано много людей и организаций. Но координировала их всех и управляла строительством женщина, которой на момент начала строительства было всего 28 лет. Ана Кирица. 32 года. Девять с половиной лет – директор Национальной ассоциации частных ИКТ-компаний Молдовы (ATIC). Сейчас – директор стратегических проектов ассоциации. Мать сына и двух дочерей. Точка отсчета. 15 сентября 2009 года. Собеседование в ATIC Аня, ты помнишь, как началась твоя карьера в ATIC? Конечно. Это был сентябрь 2009 года. Я закончила университет и обдумывала, где буду работать и чем заниматься. Неожиданно, я даже не знаю, кто меня порекомендовал, мне пришло на е-мейл приглашение пройти собеседование в Ассоциации частных ИТ-компаний. Ничего не загадывая, я пошла на собеседование. С чего вдруг вчерашней бывшей студентке приходят приглашения на почту? Причин могло быть несколько. Я год прожила и проучилась в Америке. Возможно, это было зачтено как расширенный кругозор и хороший английский. Возможно, повлияло и то, что еще когда я была студенткой, я администрировала в студенческой ассоциации два грантовых проекта с бюджетом несколько сотен тысяч евро и успешно завершила их. Не знаю. Так или иначе, меня пригласили. Как прошло собеседование можно не спрашивать, раз ты стала руководителем ATIC… Я ждала встречи с одним человеком, а в кабинете было шесть-семь «дядек», если сравнить мой и их возраст тогда. Стали задавать вопросы, как я бы стала развивать Ассоциацию, какую стратегию вижу… Я задала встречный вопрос: «О чем я могу сейчас говорить, когда даже не знаю, на какую позицию вы меня приглашаете, и чем занимается в точности Ассоциация?» Ассоциация была тогда только в «зачатке». Ни одного человека в штате, бюджет мизерный, компаний немного. Вышла с собеседования, позвонила мужу с одним комментарием: «Слушай, куда я пошла?» Но не успела доехать домой, как мне позвонил Кунев (Вячеслав Кунев, Deeplace, многие годы президент Ассоциации) и попросил развернуться и приехать к нему в офис, договорить. В итоге я попросила две недели сдать дела в том месте, где я работала, и решила для себя, что я поработаю в ATIC год, поставлю его на ноги и пойду дальше строить карьеру в другое место. Осталась на девять с половиной лет. Америка. Оклахома. 10 класс Я сравниваю тебя с другими своими знакомыми, со своей дочерью, в конце концов, ей сейчас столько же лет, сколько тебе было тогда, когда ты возглавила ATIC. Ты явно была другая. Можешь объяснить почему? Не думаю, что все можно уложить в один фактор. Но на меня очень сильно повлиял год учебы в Америке, в 10 классе по программе обмена от правительства США - FLEX. Это была Оклахома. Штат южный, люди гораздо более открытые и теплые, чем в северных штатах. Я увидела совсем другие масштабы. Недалеко от городка, где я жила – города с нефтедобывающими компаниями, поселки шикарных коттеджей, даже я сама жила в доме с несколькими ванными комнатами. И речь идет не о роскоши, а о масштабах. Из маленькой кишиневской квартирки, да и Кишинев сам небольшой, попасть в такие просторы. Горизонт сразу меняется. И захотелось в Молдове сложить обеспеченную жизнь? Нет, дело не в деньгах. Я никогда не ставила их на первое место. Ты же был в ATIC, ты помнишь те зарплаты и тот офис, с которых все начиналось. Если говорить о главном в Америке, то это выбор еще в школе того, что тебе нравится, и концентрация на этом. У нас в школе двадцать предметов, все, типа, одинаково важны, учись, потом выберешь, кем ты будешь. В Америке по-другому. Уже в школе тебе помогают определиться. И подталкивают к концентрации на этом. Именно это главное. Ты будешь смеяться, но именно в Америке меня в школе «определили» как менеджера и бизнес-администратора. Tekwill В рамках одного разговора мы не смогли бы рассказать все, что сделал ATIC за прошедшие годы. Это и «Белая книга» ИТ-сектора с получением для отрасли существенных льгот. Это и инициативы открытия ИТ-парка, и изменения налогового законодательства в части ИТ. Но давай поговорим о том, что можно просто потрогать руками. О Tekwill-e. Когда появилась мечта? Мне было лет 25, когда у меня появилась идея построить такой центр ИТ-технологий в Молдове. Тогда это действительно казалось мечтой. Мы ходили на встречи с донорами, правительством. Самые «огромные» инвестиции, которые мы могли тогда представить, были 100-200 тысяч евро. Слишком мало для строительства проекта такого размаха. Но очень важно верить и, конечно, чтобы были люди, которые в это верили. Такие были в совете директоров, со стороны доноров и в правительстве. И эта вера оказалась решающей. В проекте «Вне времени» вас ждет, как минимум, десяток интервью с лидерами IT-отрасли в Молдове. Как IT – это символ высоких технологий, так и Porsche – это символ самых передовых технологий в автомобилестроении. Так что партнерство Porsche в этом проекте не случайно. Лидеры интересны лидерам. А во сколько обошелся в итоге Tekwill? Вначале это были американские инвестиции через прямой контракт с USAID. Потом появились шведские деньги. Четыре миллиона долларов. И еще три мы уже привлекли по другим каналам, «cash and in kind». Но не все деньги пошли на строительство. Здесь надо учитывать и то, что часть этих средств шла на финансирование образовательных программ. То есть в 2015 году, когда тебе было двадцать восемь лет, ты получила в управление проект на строительство с бюджетом в четыре миллиона евро. У тебя хоть был опыт строительства к тому времени? Не было страшно, что не потянешь? Если считать дом, где мы живем с мужем, за опыт строительства, то опыт, конечно, был. Но только он. Страшно?.. Нет, страшно не было. Вообще, символично получилось. Я была 20 июля в роддоме, родился третий ребенок, сын. И в тот же день мне пришел е-мейл на подписание контракта на создание Tekwill-a. Но здание уже тогда стояло? Был недострой. Наверное, легче и дешевле было бы построить Tekwill с нуля. Только из-за непредвиденной реконструкции крыши, стройка стояла на месте пять месяцев. Приключений хватало? Хватало. И приключений и накладок. Сейчас уже можно спокойно всё вспоминать, но когда за шесть месяцев до открытия премьер-министр, иностранные послы и телевидение приехали «рапортовать» о ходе строительства, прямо в этот момент обрушились леса и упал один из рабочих. Слава богу, он абсолютно не пострадал, но в тот момент ощущение было не из самых приятных. Ну и, как ты понимаешь, строительные работы закончились за день до официального открытия. Еще ночью устанавливали внутренние перегородки. Твоя оценка проекта Tekwill… Это успех? Это пример того, как можно двигаться вперед. Это пример того, что можно сделать не где-то, а именно в Молдове. С момента открытия через центр прошло 34 000 человек. Новый толчок получили учебные программы для студентов и школьников. Они начались с первого года работы ATIC, мы и сейчас проводим выездные занятия в 40-50 школах в год по карьерной ориентации. Но теперь все по-другому, есть «место притяжения». Дети приходят сюда и у них широко открываются глаза. Они начинают мечтать. Успех Tekwill-a не только в образовании. Уже есть «саксес стори», которыми можно гордиться. Один из резидентов Tekwill-a – компания XOR, не только именно в этих стенах познакомилась со своим первым американским инвестором, но и недавно привлекла следующий раунд инвестиций – больше двух миллионов долларов. Но, Паша, хочешь, я открою тебе свою мечту? Я хочу чтобы весь город, почему бы и нет, выглядел как Tekwill. Я вижу рывок Молдовы в сфере ИТ только в одном случае. Это рывок в количестве и качестве кадров. Без специалистов мы не интересны ни международным монстрам, ни самим себе. Уже сегодня в ИТ-парке 400 компаний. Им нужны кадры. Если бы сюда захотел прийти Google или компания его класса, то только в одном случае – обеспеченность достаточным количеством специалистов. Так что Молдове нельзя останавливаться на первых 5400 метрах для будущего ИТ. Аня, а можно я порекламирую тебя как менеджера для будущих проектов на примере твоей масштабной борьбы с аллергией на амброзию? Тут мы с тобой в одной лодке, и не только мы… Давай. Я-то знаю ответ, но задам его для аудитории. Твой дом стоит на краю поля с зарослями амброзии. Мучишься и ты и дети. Что ты сделала в прошлом году? Вызвала рабочих, и они выкосили все сорняки в радиусе 500 метров от дома. А в этом году вызову снова и сделаем более глубокую обработку почвы. Это было не так дорого, как кажется, а здоровье семьи важнее. Аня, в конце интервью я хочу сделать «жос пэлэрия». Не за Tekwill или за борьбу с амброзией. А за твое бесстрашие браться за сложные проекты и делать их. У вас даже кофе в кафешке Tekwill-a вкусный. А это удается не каждому ресторану в Кишиневе… Павел ЗИНГАН

