Срочно: ПСРМ потребовала переход к президентской республике

ПСРМ представила в рамках брифинга для прессы декларацию, в которой перечислены условия для создания коалиции в парламенте.

Документ был сформирован в рамках заседания политисполкома ПСРМ и парламентской фракции формирования, которое прошло 9 апреля. На собрании обсуждалась политическая ситуация в стране и дальнейшие действия партии.

В ходе брифинга социалисты подтвердили свою поддержку всем действиям президента Игоря Додона. Кроме того, они заявили о своем намерении преодолеть политический кризис в стране, создании парламентского большинства, формировании руководящих органов парламента и назначении правительства.

- Партия социалистов стремится создать полностью функциональное парламентское большинство, а также правительство и программу его правления, полностью поддержанные этим большинством. В то же время, ПСРМ не считает возможным поддерживать миноритарное правительство по нескольким причинам, прежде всего - политическим, функциональным и операциональным. Напоминаем, что в течение последних нескольких недель Партия социалистов, получившая наибольшее количество депутатских мандатов в новом парламенте, последовательно выражает заинтересованность в преодолении политического кризиса, формировании парламентского большинства и создании стабильных структур управления в стране. Это включает открытые приглашения начать дискуссии, участие в консультациях, организованных президентом в двустороннем и многостороннем форматах, с целью создания структур государственной власти и определения повестки дня нового руководства страны. Мы по-прежнему убеждены, что лучшим решением является разблокирование работы парламента и недопущение досрочных парламентских выборов, - зачитал заявление секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан.

Партия социалистов подтвердила готовность продолжить переговоры с целью преодоления возникшего политического кризиса. В то же время они подчеркнули, что любая возможная политическая конфигурация и взаимопонимание не могут быть достигнуты ценой игнорирования воли граждан, которые непосредственно поддержали ПСРМ на выборах.

- Повторяем, что мы начнем дискуссии, исходя из ряда принципов, которые мы положим в основу любого политического сотрудничества:

– гарантия государственности, нейтралитета Республики Молдова (через невступление в НАТО или другие военные блоки) и реинтеграция страны;

– взвешенная внешняя политика;

уважение прав каждого гражданина Республики Молдова независимо от национальности и этнической принадлежности;

экономическое развитие и создание рабочих мест;

социальная справедливость и защита наших традиционных ценностей, - говорится в заявлении ПСРМ.

Кроме того, ПСРМ определила ряд законопроектов, которые должны лечь в основу политического сотрудничества. Среди них:

- аннулировании закона, который возлагает ответственность граждан страны за возвращение украденного миллиарда;

- создании парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда и привлечение всех виновных к ответственности;

- активной социальной политики путем принятия ряда законодательных актов, включая индексацию пенсий два раза в год и создание механизма предоставления материнского капитала как важнейшей опоры для семей.

- сбалансированная политика в области межэтнических отношений: отмена Закона №. 257 от 22.12.2017 «О внесении дополнений в Кодекс телерадиовещания Республики Молдова №. 260/2006», который поддельным и манипулятивным образом был назван «о борьбе с пропагандой»;

- ратификация Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Республика Молдова подписала 11 июля 2002 года, но до сих пор не ратифицировала ее;

- принятие в новой редакции Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова; принятие пакета законов о статусе Гагаузской автономии, разработанного, при поддержке европейских институтов и ОБСЕ, смешанной рабочей группой, состоящей из представителей Парламента Республики Молдова, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества.

Также партия социалистов отмечает, что будучи формированием, у которого наибольшее количество мандатов, будет справедливым, если пост спикера парламента займет представитель их фракции. На должность председателя парламента выдвинута Зинаида Гречаный. Кроме того, в будущем кабинете министров ПСРМ также будет настаивать на значимых постах - сферы внешней политики и обороны, включая отраслевые министерства.

- Начиная с сегодняшнего дня, мы опубликуем все упомянутые выше законопроекты, предоставив, таким образом, каждому возможность ознакомиться с этими документами. Это основные элементы, отталкиваясь от которых ПСРМ готова начать переговоры по поводу управления страной. Если есть другие принципиальные вопросы - мы готовы их изучить. В ближайшее время мы намерены озвучить другие детали относительно шагов, которые мы собираемся предпринять. Мы уверены, что только путём общей ответственности, политической зрелости мы сможем преодолеть политический кризис и избежать досрочных выборов. Социалисты готовы сделать это. В то же время, если достичь компромисс и обеспечить диалог на основе вышеизложенного станет невозможно, ПСРМ готова пойти на досрочные выборы и предложить гражданам высказать дать свою оценку всем политических формированиям в стране, - заключается в заявлении, зачитанном Ионом Чебаном.