Опрос: хотят ли жители Молдовы в НАТО?

Опубликованы данные соцопроса, согласно которым основная часть жителей Республики Молдова выступают против вступления в НАТО - как к этому относитесь вы?

Несмотря на то, что граждане Молдовы категорически против вступления в военный альянс, Правительство Молдовы сотрудничает с военным блоком, позволило им открыть информационный центр, а в 2017 году еще и бюро по связям НАТО.

Также настаивал на нейтралитете Молдовы и президент Игорь Додон, который неоднократно подчеркивал этот статус и выступал против отношений с военным альянсом. Несмотря на то, что глава государства и народ не хотят никаких отношений с НАТО, Правительство Молдовы продолжает сотрудничать с военным блоком.

К примеру, в 2018 году был полностью реформирован и перевооружен один из молдавских батальонов Национальной армии, в соответствии с требованиями НАТО. Этот проект был назван пилотным, за ним следует полное перевооружение, реформирование и переоснащение всей Национальной Армии Республики Молдова.

Что же до народа Молдовы, чья воля должна быть основополагающей во внутренней и внешней политике государства, если бы референдум по поводу вступления нашего государство в НАТО прошел в ближайшие выходные, цифры были бы следующие:

- против вступления в НАТО проголосовали бы 48%

- за вступление в НАТО проголосовали бы 21,5%

- не определились с ответом 16,4%

- не участвовали бы в референдуме 10,7%

- не знают, что такое НАТО 3,1%.

Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов, по заказу Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Погрешность результатов опроса может составлять не более 3%. Предлагаем высказаться на этот счет и читателям нашего издания.