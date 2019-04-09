Илан Шор об уходе в парламент Молдовы: Я продолжу нести личную ответственность за Оргеев

Лидер Политической партии ШОР Илан Шор переходит в парламент в соответствии с волеизъявлением избирателей одномандатного округа №18. Однако как за город Оргеев, так и за Оргеевский район продолжает болеть его душа и он будет следить за всей происходящей там деятельностью.

Более того, Илан Шор заверил граждан в том, что, хотя он и занимает отныне кресло депутата, его рабочий офис остается в Оргееве, и люди будут чаще его видеть там, чем в парламенте.

В своем кратком заявлении для прессы Илан Шор выразил удовлетворенность результатами, достигнутыми им в Оргееве, и заверил, что вместе со своей командой приложит все усилия для продвижения своих проектов на национальном уровне.

Мандат примара Оргеева Илан Шор завершил досрочно, поскольку так того требует законодательство, учитывая, что он был избран депутатом Парламента Республики Молдова. При этом он продолжит работать в Оргееве, представлять интересы всех жителей этого города и избирательного округа №18, которые доверили ему представлять их в высшем законодательном форуме страны. «Так будет всегда — в тех населенных пунктах, где мы побеждаем, мы несем ответственность до тех пор, пока ими руководят наши представители»,– заявил Илан Шор.

Илан Шор отметил, что, несмотря на его переход в парламент, он и Партия ШОР, которую он возглавляет, и в дальнейшем несет ответственность за развитие Оргеева. «Я был избран депутатом по округу №18. Это округ, за который я несу ответственность. Таким образом я продолжу свою деятельность в Оргееве. Но самое главное, что партия продолжит нести ответственность за управление городом Оргеев»,– пообещал Илан Шор.

В Оргееве будет продолжена реализация социальных и инфраструктурных проектов, инициированных Иланом Шором. «Мы продолжим проекты по строительству дорог, развитию «Орхей-лэнда», возведению социального жилья и многое другое. Город продолжит развиваться, а Партия ШОР в парламенте будет представлять интересы граждан»,– отметил лидер политформирования.

Илан Шор объявил, что несмотря на депутатский мандат, он, как и до сих пор, наибольшую часть времени будет находиться в Оргееве. «Мой офис остается здесь. Я нахожусь здесь и буду здесь всегда как депутат, который представляет этот регион».

Илан Шор уходит в парламент со спокойной душой, так как не только выполнил все обещания, которые он дал гражданам в предвыборную кампанию, но и перевыполнил их на уровне 120%.

Все же политик считает, что самое главное его достижение в том, что он вернул людям веру в будущее. «Самое главное достижение заключается в том, что нам удалось дать надежду на будущее, на то, что Молдова может развиваться иначе. Мы внедрили инфраструктурные проекты, социальные проекты – такие как с социальными аптеками и магазинами, материнским капиталом, мы вернули домой более 100 семей за полгода. В экономической сфере нам удалось в 3 раза увеличить бюджет, и это удастся нам и на национальном уровне»,- отметил Илан Шор.

По его словам, Парламенту Республики Молдова следует брать пример с Муниципального совета Оргеева, в котором местные избранники от всех политических формирований объединились, чтобы работать в интересах граждан. «Я хотел бы, чтобы парламент брал пример с Муниципального совета Оргеева. Это было бы очень хорошо для граждан».

В ответ на просьбу журналистов раскрыть секрет своего успеха, Илан Шор отметил, что единственный секрет заключается в том, чтобы чиновники и политики говорили меньше, а делали больше, и тогда результат не заставит себя ждать. «Люди видят, когда кто-то понимает их проблемы, а команда работает и не занимается болтовней, как в парламенте. Людям уже не нужны обещания и красивые слова. Избирательная кампания закончилась Людям нужны дела, и они видят, кто занимается болтовней, а кто работает. В этом можно убедиться в Оргееве»,- подытожил Илан Шор.

Наряду с Иланом Шором в парламент уходит и вице-примар Оргеева Регина Апостолова. При этом они позаботились о том, чтобы обеспечить хорошее функционирование муниципия. На должность ИО примара была назначена Диана Мемец, отвечавшая до настоящего времени за работу административного аппарата примэрии. Регину Апостолову заменила на должности вице-примара Кристина Кожокарь.

Напомним, после избрания примаром в 2015 году Илан Шор осуществил в Оргееве революционные проекты, благодаря успешности которых уже с первой попытки участия формирования, которое он возглавляет — политической партии ШО, — в парламентских выборах был достигнут хороший результат и получены 7 депутатских мандатов.

Фракция Партии ШОР заявила, что в ближайшее время представит ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан и повышение уровня экономического развития Республики Молдова.