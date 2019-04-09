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ПСРМ озвучила свои условия создания парламентского большинства
09.04.2019

Политисполком ПСРМ и парламентская фракция формирования провели во вторник, 9 апреля, совместное заседание в целях обсуждения политической ситуации в стране и определения дальнейших действий партии. На заседании была принята декларация, которую руководство ПСРМ представило на брифинге для прессы.

В частности, социалисты вновь заявили о поддержке всех усилий президента Игоря Додона, а также руководства формирования по преодолению политического кризиса в стране, созданию парламентского большинства, формированию руководящих органов парламента и назначению правительства.

"Партия социалистов стремится создать полностью функциональное парламентское большинство, а также правительство и программу его правления, полностью поддержанные этим большинством, -  зачитал заявление секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан. - В то же время ПСРМ не считает возможным поддерживать миноритарное правительство по нескольким причинам, прежде всего – политическим, функциональным и операциональным. Напоминаем, что в течение последних нескольких недель Партия социалистов, получившая наибольшее количество депутатских мандатов в новом парламенте, последовательно выражает заинтересованность в преодолении политического кризиса, формировании парламентского большинства и создании стабильных структур управления в стране. Это включает открытые приглашения начать дискуссии, участие в консультациях, организованных президентом в двустороннем и многостороннем форматах, с целью создания структур государственной власти и определения повестки дня нового руководства страны. Мы по-прежнему убеждены, что лучшим решением является разблокирование работы парламента и недопущение досрочных парламентских выборов". 
В декларации также говорится о том, что Партия социалистов подтверждает готовность продолжать переговоры с целью преодоления возникшего политического кризиса. В то же время любая возможная политическая конфигурация и взаимопонимание не могут быть достигнуты ценой игнорирования воли граждан, которые непосредственно поддержали ПСРМ на выборах, констатируют в ПСРМ. В ходе этих обсуждений Партия социалистов намерена принять внимание мнение более 440 000 избирателей, проголосовавших за формирование. Кроме того, в основу любого политического сотрудничества социалистами будут положены следующие принципы:

  • * гарантия государственности, нейтралитета Республики Молдова (путем отказа от вступления в НАТО или другие военные блоки) и реинтеграция страны; 
  • * взвешенная внешняя политика; 
  • * уважение прав каждого гражданина Республики Молдова независимо от национальности и этнической принадлежности;
  • * экономическое развитие и создание рабочих мест; социальная справедливость и защита наших традиционных ценностей.

В связи с этим Политисполком и парламентская фракция приняли решение предложить на рассмотрение и утверждение заседанию Республиканского партийного совета, который состоится 12 апреля 2019 года, следующие три блока для формирования парламентского большинства и участия в нем ПСРМ:

Приоритетный пакет законов

Учитывая, что ПСРМ разработала около 300 законодательных инициатив во всех областях, социалисты считают, что многие из них могут быть включены в программу нового правительства. В то же время ПСРМ определила ряд законопроектов, которые должны лечь в основу политического сотрудничества.

Речь идет об:

  • * аннулировании закона, который возлагает ответственность граждан страны за возвращение украденного миллиарда;
  • * создании парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда и привлечение всех виновных к ответственности;
  • * активной социальной политики путем принятия ряда законодательных актов, включая индексацию пенсий два раза в год и создание механизма предоставления материнского капитала как важнейшей опоры для семей.
  • * Сбалансированная политика в области межэтнических отношений: отмена Закона №. 257 от 22.12.2017 «О внесении дополнений в Кодекс телерадиовещания Республики Молдова №. 260/2006», который поддельным и манипулятивным образом был назван «о борьбе с пропагандой»; ратификация Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Республика Молдова подписала 11 июля 2002 года, но до сих пор не ратифицировала ее; принятие в новой редакции Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова; принятие пакета законов о статусе Гагаузской автономии, разработанного, при поддержке европейских институтов и ОБСЕ, смешанной рабочей группой, состоящей из представителей Парламента Республики Молдова, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества.

Укрепление государственных институтов

Социалисты предлагают вернуть Президенту Республики Молдова полномочия, которые были в силе на 1 октября 2016 года, особенно в сфере государственной безопасности, а именно возвращение СИБ под контроль администрации президента. Учитывая, что ПСРМ собрала почти 1,5 млн. подписей для перехода к президентской форме правления, формирование будет рассматривать этот шаг как один из этапов.

Разделение ответственности в процессе управления

Партия социалистов, получившая наибольшее количество мандатов в нынешнем парламенте, считает справедливым, чтобы пост спикера законодательного органа принадлежал ПСРМ. На этот пост партия выдвигает председателя ПСРМ Зинаиду Гречаный. В то же время в следующем правительстве ПСРМ будет настаивать на сферах внешней политики и обороны, включая отраслевые министерства, чтобы позволить президенту страны осуществлять свои полные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Молдова.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы опубликуем все упомянутые выше законопроекты, предоставив, таким образом, каждому возможность ознакомиться с этими документами, - отмечается в заключение в заявлении, зачитанном Ионом Чебаном. - Это основные элементы, отталкиваясь от которых ПСРМ готова начать переговоры по поводу управления страной. Если есть другие принципиальные вопросы – мы готовы их изучить. В ближайшее время мы намерены озвучить другие детали относительно шагов, которые мы собираемся предпринять. Мы уверены, что только путём общей ответственности, политической зрелости мы сможем преодолеть политический кризис и избежать досрочных выборов. Социалисты готовы сделать это. В то же время, если достичь компромисс и обеспечить диалог на основе вышеизложенного станет невозможно, ПСРМ готова пойти на досрочные выборы и предложить гражданам высказать дать свою оценку всем политических формированиям в стране".


 
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