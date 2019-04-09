Приднестровский конфликт уже не тот: Марк Ткачук рассказал о разных сценариях реинтеграции Молдовы

По мнению экс-советника президента Воронина, на двух берегах Днестра сложились две “суверенные олигархии”.

«На двух берегах Днестра сложились две “суверенные олигархии”. Важным моментом является их взаимное признание — в смысле признания взаимных бизнес-интересов» — такую точку зрения высказал бывший депутат парламента доктор истории Марк Евгеньевич Ткачук на ежегодной конференции «Приднестровские диалоги», которая состоялась в Кишинёве 5 апреля:

— В этом смысле я не исключаю, что сложившаяся бинарная платформа во многом удобна для реализации сценариев реинтеграции, — продолжил Ткачук. — Настоящей реинтеграции, со всякими там прописанными статусами, гарантиями, переходными периодами и международным признанием. Такая реинтеграция многократно увеличит стабильность личного положения лидеров двух олигархий, легализуют их статус, смоет репутацию «злодеев» и переведет в категорию признанных политических звезд, разрешивших тридцатилетний конфликт.

Понятно, что у такого типа реинтеграции могут быть сторонники. Причем достаточно авторитетные. Ясно лишь одно, что подобная конструкция проявляет свою системную уязвимость, поскольку базируется на интересах двух человек, а не на интеграции общества на двух берегах Днестра, — считает Марк Евгеньевич.

По мнению профессора, «интеграции олигархов мы сможем противопоставить интеграцию сообществ, для которых разрешение приднестровского вопроса будет означать следующее»:

Понимание, что нам необходима принципиально другая социальная политика, ориентированная на развитие, на социальные инвестиции, на рост образовательных стандартов и долголетие, а не угнетение и депопуляцию.

Другая экономическая политика, основанная на создание эксклюзивных стимулов для привлечения капитала, новых технологий и высококвалифицированной рабочей силы.

Новая культурная политика, основанная на понимании того, что языковое и этно-культурное разнообразие – это не проблема, не недостаток и не объект поклонения, а ресурс роста.

Новая экологическая политика, в центре которой спасение бассейна Днестра.

И, конечно же, новая политика в сфере безопасности, основанная на полной демилитаризации сторон.

«Это и есть разрешение приднестровского вопроса. В нынешних условиях. И эту повестку дня уже нельзя осуществить с вершин действующих властных пирамид. Ее можно начинать только снизу, с основания, с базиса. То есть, она изначально может быть только демократической», — высказал свою точку зрения Марк Евгеньевич Ткачук.