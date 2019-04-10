Президент Игорь Додон сомневается в создании коалиции в нынешнем парламенте

Президент Игорь Додон сомневается в создании коалиции в избранном 24 февраля парламенте. Глава государства расценивает вероятность проведения досрочных выборов в 60%, передает IPN.

Однако президент говорит, что на переговоры о возможной коалиции и альянсах есть еще два месяца. По его словам, если до июня не прояснится вопрос создания коалиции, то ему придется распустить законодательный орган и объявить досрочные парламентские выборы.

„Если к середине июня, то есть в течение трех месяцев, в законодательном органе не будет принято ни одного закона, если не будет избран председатель парламента, то по истечении этих трех месяцев я могу распустить парламент. С этого дня есть еще два месяца”, заявил глава государства в специальной передаче на телеканале NTV Moldova.

По мнению президента, с приближением даты вероятного роспуска парламента депутаты будут более „разговорчивыми”. „Мне кажется, что в случае досрочных выборов больше всего пострадают силы правого толка”, - сказал Игорь Додон.

Глава государства не считает все потерянным, но, по его мнению, вероятность проведения досрочных выборов не меньше 60%, если исходить из заявлений, которые были сделаны до сих пор.

На парламентских выборах 24 февраля ни одна из партий не набрала более 50% голосов избирателей, чтобы получить большинство в парламенте, а это свидетельствует о необходимости создания правящей коалиции.